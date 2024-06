Notti magiche all’Arena. Cinema e tifo indiavolato

Torna a San Lazzaro, per il secondo anno, il cinema sotto le stelle dell’Arena Viaemilia92 a cura dello staff artistico del Cinema Teatro Galliera, nella bellissima cornice della Corte del Palazzo Comunale. Cinema alternativo, con un programma ricco di titoli, eterogeneo con una linea indipendente e che affronta generi differenti: dal dramma alla commedia, dal giallo all’horror, dalle storie del reale ai documentari musicali, per poi arricchirsi di anteprime nel "secondo tempo", quando le proiezioni riprenderanno dopo l’appuntamento con la Fiera di San Lazzaro. Cinema e non solo: una proposta visiva per gli appassionati di cinema, ma allargata anche ai tifosi di calcio con le dirette delle partite degli Europei 2024 che coinvolgeranno la nostra nazionale, delle semifinali e della finale.

All’interno della Corte sarà attivo il barettino gestito dall’Associazione FU.GA.LAB. Un’estate all’insegna del grande cinema grazie anche alla campagna promossa dal Ministero dei Beni Culturali che consente l’ingresso a 3,50 euro per tutti i film italiani, europei e inglesi; biglietto d’ingresso a 6,50 per tutti i film di altre nazionalità o non aderenti alla promozione.

L’arena Viaemilia92 sarà aperta dal martedì al sabato con inizio spettacolo alle ore 21.30, apertura biglietteria e bar alle ore 20.30. Aperture straordinarie per gli incontri della nazionale italiana di calcio, in caso di qualificazione con inizio partite alle ore 21. Primo appuntamento con lo sport lunedì 24 giugno ore 21 con l’ultima partita del girone di qualificazione agli Europei Italia-Croazia. Martedì, ore 21.30, prima proiezione con uno dei film più premiati della stagione scorsa: ’Povere Creature’ di Yorgos Lanthimos con Emma Stone e William Defoe.

