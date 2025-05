Notti magiche per tutti alla festa dello sport

Grande partecipazione alla serata di apertura della ‘Festa dello sport’ di Crevalcore che si è tenuta mercoledì scorso nella Sala Ilaria Alpi. Durante la serata tante le premiazioni delle atlete e degli atleti meritevoli alla presenza del sindaco di Crevalcore, Marco Martelli, dell’assessore allo Sport Donatello Poluzzi e di Enrico Belinelli, fiduciario Coni per Terre d’Acqua.

"La sportiva Alice Guerra – dice l’assessore Poluzzi –, giovane pallavolista centese, residente nella frazione di Bevilacqua, purtroppo non è riuscita a partecipare. Ma ha voluto mandare comunque un messaggio di saluto rivolto ai giovani atleti presenti e alle loro famiglie: ’Mi raccomando: credete nei sogni e mettete tutto l’impegno per inseguirli’". L’edizione 2025 della kermesse sportiva, in programma fino al prossimo 11 giugno, si presenta arricchita con eventi ormai consolidati, quasi tradizionali, e nuove proposte. Una ventina sono le associazioni che animeranno le giornate e le serate di inizio estate crevalcoresi, con tornei di volley e basket, tennis, lezioni gratuite di qui gong, kung-fu e camminate ludico-motorie. Tra le novità si terrà anche Pop street festival, ovvero un evento dedicato alla cultura urbana tra sport, musica e spettacolo.

"La proposta di questa edizione – continua Poluzzi – è veramente ampia, dedicata a tutte le età e a tutte le passioni. Un’offerta davvero variegata che racconta della grande vitalità delle associazioni sportive che a Crevalcore hanno trovato, nel tempo, un ambiente favorevole alla crescita e allo sviluppo". L’evento ospita anche le feste finali dell’Istituto comprensivo statale di Crevalcore e dell’Istituto superiore statale Malpighi sempre di Crevalcore, che porteranno i propri studenti nella cornice del parco sportivo Armando Sarti con i 2 campi di basket, il campo da beach volley, lo skate park, i 2 campi di calcio e la postazione outdoor per il fitness; oltre allo stadio e la pista di atletica e di salto in lungo e in alto.

"Anche quest’anno – afferma il sindaco Martelli – abbiamo voluto dedicare la nostra Festa dello sport a tutte le associazioni del territorio ed è diventato un evento coinvolgente. Le società sportive fanno un lavoro straordinario, in particolare nel settore giovanile, viste le problematiche nel mondo giovanile che ci sono attualmente. Le nostre società sportive insegnano discipline singole ma anche di gruppo e insegnano il valore del rispetto dell’avversario. Valore che si può tradurre nella vita di tutti i giorni".

p. l. t.