Nouveau cirque:. Les Farfadais presentanno ’Éveil’

Les Farfadais, una della compagnie di nouveau cirque tra le più apprezzate a livello internazionale, sarà sul palco del teatro Celebrazioni, domani alle 21. ’Éveil’ (’il risveglio’) sarà presentato. Si tratta della storia di un incontro tra individui diversi. La diffidenza e l’ostilità iniziali si trasformano in un percorso di conoscenza che termina in un finale di unione, tra poesia e acrobazie mozzafiato. Lo spettacolo ha registrato in Francia oltre 100 sold out in un solo anno. Domani però, lo show sarà un po differente perché rinnovato. In 25 anni di carriera, la compagnia fondata dai fratelli Stéphane e Alexandre Haffner ha realizzato più di 3.000 spettacoli e ospitato oltre 70 artisti. Il gruppo ha girato tutto il mondo, prendendo parte a tournée di Kylie Minogue o Alicia Keys.