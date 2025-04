Novanta uova per i bimbi bisognosi. Il grande cuore di Confartigianato

Novanta uova di cioccolata sono state donate, in occasione della Pasqua 2025, da Confartigianato Bologna Metropolitana all’associazione bolognese ’Arca della Misericordia’, che si occupa di sostegno a bambini e famiglie in difficoltà. Il gesto di Confartigianato riveste una duplice valenza solidale, in quanto le uova pasquali provengono dall’associazione ’Insieme per un futuro migliore che, da anni, ospita bambini nati nelle zone vicine alla centrale nucleare di Chernobyl.

"Quello di Confartigianato è un gesto meraviglioso, queste uova in parte andranno ai bimbi delle nostre case famiglia, in parte ai bambini delle famiglie che vengono a fare la spesa regolarmente. Al di là della bontà delle uova, è un gesto importante perché fa sentire meglio tanti bambini in un periodo festivo come la Pasqua – racconta Roberta Brasa, presidente dell’associazione ‘Arca della Misericordia’ –. Nel nostro centro di Bologna, grazie alla collaborazione con il Banco Alimentare, recuperiamo tonnellate di alimenti che diversamente verrebbero gettati. Prodotti che poi distribuiamo alle famiglie bisognose. Il lunedì, mercoledì e venerdì facciamo la distribuzione di quello che abbiamo raccolto, una volta al mese offriamo invece una spesa più corposa".

"Confartigianato vuole portare un sorriso all’interno delle famiglie in difficoltà e desidera esprimere la propria vicinanza alle persone più vulnerabili del nostro territorio – afferma Alessandro Ginnasi, coordinatore dell’Area Bologna Est di Confartigianato Bologna Metropolitana –. In un mondo caratterizzato purtroppo ancora da conflitti e scontri a livello geopolitico, riteniamo sia essenziale tendere la mano ai ‘vulnerabili’ e cioè a quella fascia di popolazione che versa in condizioni di difficoltà ma che non può essere lasciata sola. Non agire in questa direzione significherebbe mettere a rischio la tenuta del sistema sociale del nostro territorio".

Nella foto, da sinistra: Alessandro Ginnasi, Mariacarla Bernardi, Roberta Brasa (Arca della Misericordia) e Giorgia Golfari (Confartigianato Bologna)