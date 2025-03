Novantenne incastra il finto tecnico del gas

Questa volta, è stato il truffatore a finire nella rete. A incastrarlo, i sospetti di una novantenne, che poco persuasa dalle insistenze del quarantaquattrenne palermitano, ha chiamato prima il figlio e poi la polizia. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine per analoghi raggiri, è finito nei guai l’altro pomeriggio, in viale Felsina, dove aveva bussato alla porta della signora, presentandosi come tecnico del gas e insistendo per dover installare un apparecchio per il rilevamento delle fughe. La donna, però, non ha creduto alle sue parole e, invece di far entrare l’uomo, ha contattato il figlio, che l’ha invitata a chiamare la polizia, cosa che la signora ha fatto. Intanto però il ‘tecnico’ si era presentato da una vicina, una ottantenne, che invece lo aveva accolto nel suo appartamento, dove lui aveva messo in funzione l’apparecchio, facendolo suonare e avvicinando un fiammifero per dimostrare che effettivamente c’era una perdita di gas. La signora, preoccupata, aveva quindi acconsentito a farsi insallare il sistema, pagandolo 239 euro, con il pos. Appena uscito dall’appartamento della vittima, l’uomo però ha trovato i poliziotti ad attenderlo. Che, accertata la situazione e informata la pm Mariangela Farneti, lo hanno arrestato per truffa aggravata. Ieri il quarantatreenne è comparso in tribunale per la direttissima: il giudice Claudio Paris ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora a Bologna. Il processo è stato rinviato all’11 aprile (si va a dibattimento) con giudice diverso, Anna Fiocchi. La difesa contesta la ricostruzione dell’accusa, parlando di "vendite lecite di dispositivi omologati con eventuale diritto di recesso azionabile dall’acquirente e di azienda solida sul territorio da anni – le parole dell’avvocato Marco Sciascio –. Restando fiduciosi nell’operato della magistratura sosterremo l’innocenza dell’operatore e la genuinità dei prodotti, stante l’attività commerciale seria e duratura dell’azienda e dei dipendenti, considerato che si sia trattato di un’incomprensione contrattuale e non altro. Di fatto, oltre le lacunose parole della parte offesa, non vi sono riscontri documentali o fattuali".

Chiara GabrielliNicoletta Tempera