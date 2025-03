Novara: la scuola di oggi ha fallito: "Povertà educativa agghiacciante. Infrangono le leggi senza saperlo"

"Si utilizzano i soldi del Pnrr per fare rotonde e grattacieli, ma non per investire sull’educazione. È agghiacciante il livello di trascuratezza delle nostre istituzioni nei confronti dei temi educativi. I soldi spesi nell’educazione sono i migliori". È provocatorio, ma fino a un certo punto, Daniele Novara, pedagogista di chiara fama che, davanti al fenomeno delle occupazioni delle scuole, mette il dito nella piaga della "povertà educativa che stiamo vivendo". E non fa sconti a nessuno.

Nel 2025, le occupazioni hanno ancora un senso?

"Sono uno strumento ancora valido, che indica l’interesse degli adolescenti per la loro scuola: sono addirittura disposti a dormirci dentro. La protesta è un segnale importante che va accolto. Non è un elemento di disturbo, ma di attenzione".

Una richiesta forse un po’ sopra le righe.

"Gli adolescenti non devono star chiusi nella loro cameretta: devono far sentire la loro voce".

Ma occupare è un reato.

"Se gli adolescenti lo fanno è perché non lo sanno".

Ovvero?

"La scuola odierna non è un ambiente in cui si apprendono dei valori che motivano alla comunità civile. È un ritorno al passato: è quella delle crocette e dei quiz. Così non si impara a vivere, non si imparano le regole".

L’occupazione diventa, quindi, un atto di ribellione?

"I ragazzi devono rompere le scatole, non sono agnelli sacrificali né imbalsamati. Hanno una voce e la fanno sentire".

Anche se commettono reati?

"Se si trasforma ogni problema da educativo in poliziesco-giudiziario impediamo, agli adolescenti, di crescere. Se trasgrediscono, fanno la loro parte".

Tutto è concesso, quindi?

"No, è ovvio che si deve restare nella legge. La questione è che i ragazzi non sanno che è un reato e questo è un problema educativo. Se la scuola non è in grado di spiegare loro che è un reato, la scuola ha fallito: è solo un parcheggio. La scuola oggi non è in grado di educare al senso civico".

E le famiglie allora?

"Sono messe peggio. I genitori sono lasciati soli. Stiamo assistendo a un totale disinteresse delle istituzioni verso i temi educativi".

Non è sufficiente che le superiori convertano le ‘punizioni’ in lavori socialmente utili?

"Assolutamente no: il volontariato non può essere una tortura, un’espiazione. Dovrebbero, al contrario, intraprendere un piano di recupero per l’apprendimento civile. Ad esempio, cosa significhi stare in società, le leggi, i limiti".

Se lei fosse il ministro dell’Istruzione quale sarebbe il suo primo atto?

"Renderei obbligatoria la scuola dell’infanzia che è fondamentale perché lì si crea l’attaccamento sociale, l’auto-regolamentazione. Se non ci si va, si crescono disadattati".

Federica Gieri Samoggia