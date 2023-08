"Nove poliziotti aggrediti in una settimana: autori ‘graziati’"

Nove poliziotti finiti in ospedale in una settimana. Aggrediti da violenti senza scrupoli. E troppo spesso, come accaduto nel caso dei due truffatori ventenni arrestati dalla Squadra mobile, "graziati dalla legge, visto che sono finiti ai domiciliari", come spiega il segretario del Siulp Amedeo Landino. "Ancora una volta, ed in un breve lasso di tempo, siamo davanti all’ennesima aggressione nei confronti delle donne e degli uomini in divisa, un rituale che ormai sembra abbia assunto un appuntamento con cadenza giornaliera, nei confronti degli operatori della sicurezza impegnati sul territorio", spiega Landino che ricorda come i due "non hanno esitato a scappare, e quello in auto a tentare di investire i colleghi per riuscire ad evitare di essere fermato, con l’epilogo finale di quattro poliziotti in ospedale ed uno dei colleghi con 20 giorni di prognosi costretto a gettarsi a terra per evitare l’investimento". Si tratta, prosegue il sindacalista, "di delinquenti senza scrupoli, intenti nel compiere uno spregevole reato, dopo averne compiuto uno altrettando odioso, come la traffua ai danni di un anziano. Un reato per cui, tra l’altro, difficilmente si riesce ad arrestare in flagranza, malgrado la gravità e il trauma che un raggiro causa a chi lo subisce. Rispettiamo le sentenze, ma non possiamo nascondere l’amarezza nel vedere ‘graziati’ dalla legge i due criminali che, dopo aver truffato vulnerabili cittadini anziani hanno ripetutamente speronato l’auto della polizia".

Un fatto avvenuto a pochi giorni dall’aggressione, da parte di uno spacciatore nigeriano, di tre poliziotte in Galleria 2 agosto e a quella di due agenti a alla Barca, "dove un branco di ragazzi armati di coltello sono stati individuati e fermati dai colleghi del Commissariato Santa Viola, che per bloccarli hanno riportato lesioni di 15 e 8 giorni. Ormai è risaputo – conclude Landino – che in Italia ogni 3 ore un appartenente alle forze dell’ordine subisce un’aggressione, complice la garantita impunità fomentata da leggi che se non modificate incoraggiano inequivocabilmente malintenzionati di turno che, anziché desistere dinanzi all’uniforme, al contrario si sentono in diritto di aggredirla".