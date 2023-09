Novità in Emil Banca Tonelli entra nel cda "Questo istituto è forte, libero e solidale"

"Emil Banca è la coniugazione perfetta del rating bancario e sociale. Sono molto onorato di questo nuovo ruolo perché Emil banca è una banca del nostro territorio: forte, libera e solidale". Giancarlo Tonelli, direttore di Ascom, di fronte a 200 persone si presenta come neoconsigliere di amministrazione di Emil Banca. Eletto il 14 maggio, ieri ha voluto festeggiare con gli amici più cari. Sul palco, il direttore generale di Emil Banca, Daniele Ravaglia, il presidente (ed ex ministro dell’Ambiente) Gian Luca Galletti, il presidente di Ascom e Aeroporto, Enrico Postacchini, il presidente della Camera di Commercio Valerio Veronesi e Loreno Rossi, numero di Confesercenti. Per l’amministrazione, l’assessore all’Innovazione urbana Massimo Bugani. In platea, tante personalità della città, dal presidente della Fortitudo basket Stefano Tedeschi, all’ex patron di Virtus e Bologna Calcio Alfredo Cazzola. Da Marco Marcatili, presidente del Caab, a Tiziana Primori, ex numero uno di Fico. "Questo è un momento importante, chi è qui potrebbe essere nalla lista della mia festa di compleanno. Sono tutte persone che mi sono state vicine, anche nei momenti di difficoltà", dice Tonelli visibilmente emozionato.

Daniele Ravaglia, direttore generale dell’Istituto, conferma: "Per noi questa è una festa. Siamo una banca locale e ci fa molto piacere quando presentiamo un amministratore particolarmente conosciuto in un settore economico importante. Aiuterà la nostra banca che – ricorda – è la seconda Bcc del Paese, ha 97 filiali, di cui 44 a Bologna. Siamo la banca che ha il cuore nel territorio: quando un imprenditore di un’associazione come Ascom entra nel nostro consiglio, si dimostra l’importanza che ha per noi il commercio". Non manca l’intervento dell’ex ministro Galletti, presidente di Emil Banca: "Tonelli è un amico. Ma entra nel cda perché rappresenta un pezzo importante di questa città. Questa banca è diversa. Ma non è uno slogan – insiste – lo è perché viene sì valutato il rating come in tutti gli istituti di credito, ma le persone le valutiamo anche in base alla loro storia". Una sottolineatura, quella dell’amicizia, dei valori, dell’attenzione al cliente della banca "vicina al territorio", ribaditi anche da Postacchini e Veronesi (a cui Tonelli rinnova la fiducia per la riconferma al vertice della Camera di commercio), ma anche da Loreno Rossi, direttore di Confesercenti. "Perché qualche gomitata ce la siamo data, visto che siamo concorrenti", dice Tonelli, "ma con estrema lealtà, sopra la cintura", scherza. Per l’amministrazione prende la parola Bugani "con cui non sempre siamo stati d’accordo, ma abbiamo sempre collaborato", dice il neo consigliere di Emil Banca. Annuisce l’assessore: "Lavoriamo con lealtà, cosa rara nel mondo politico. Tonelli, poi, diciamolo: è ovunque in città". Non manca sul finale, una piccola sorpresa. L’annuncio del pensionamento di Ravaglia il 30 settembre. "Ma non ce lo vediamo a fare l’umarell", scherzano tutti dal palco.

Per il dg di Emil Banca, re delle fusioni nelle Bcc, anche un regalo portafortuna: un elefante di ceramica donato da Ascom. A chiudere, Matteo Passini, prossimo direttore generale che prenderà il posto di Ravaglia: "Io vengo dal Veneto, so che non sarà facile. Ma grazie a quello che ha fatto chi mi ha preceduto, terremo la barra dritta".

r. c.