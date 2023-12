Novità in Galleria Cavour. La fragranza di Natale

L’imprenditrice Gioia Martini insieme a Luca Gritti, noto profumiere veneziano, hanno presentato la fragranza per ambiente ’Galleria Cavour Christmas Edition’.

La collaborazione nasce da un’attenta ricerca e dalla passione per i dettagli che accomuna i due ideatori. Luca Gritti, ribattezzato il ’ribelle’ della profumeria di nicchia, è il titolare di ’Gritti Venetia’ e prosegue la nobile tradizione di famiglia che, fin dal XVI secolo, ha visto la dinastia importare nella città dei dogi spezie da ogni angolo del mondo.

Gioia Martini, invece, è la nuova proprietaria del tratto di Galleria Cavour che, dall’ingresso porticato di via Farini 14, si estende fino al quadrivio centrale. Fin dal suo insediamento, la Martini ha intrapreso una preziosa opera di rebranding e valorizzazione del sito. Valorizzazione sotto gli occhi di tutti, soprattutto in questi giorni, grazie ai maestosi allestimenti natalizi, ormai diventati una tradizione per la città, e al recente restyling stilistico e digitale.

In quest’ottica di rinnovamento si inserisce anche ’Galleria Cavour Christmas Edition’, fragranza appositamente creata per accogliere i visitatori durante la loro passeggiata tra le prestigiose boutique di moda e di alta gioielleria.

Gioia Martini e Luca Gritti sanno che i sensi parlano al cuore e una fragranza è in grado di emozionare, inebriare, imprimersi nella mente e conferire identità a un luogo e a un’emozione.

Il nuovo profumo per ambiente – spiegano i due professionisti – vede l’unione di elementi simbolici per la tradizione natalizia ma anche capaci di rievocare Bologna e la storia del suo quadrilatero commerciale fatta di mercati fluviali, viaggiatori e scambi culturali.

La sua piramide olfattiva così si compone: mirra d’Etiopia, ambra, muschio bianco e legno di cedro Virginia impreziosiscono le note di fondo, mentre il chiodo di garofano, il gelsomino d’Egitto e l’incenso della Somalia ne arricchiscono il cuore.

Spiccano invece note di testa di agrumi della Sicilia, limetta del Messico e cannella.

Il risultato è un’accogliente fragranza in grado di evocare ricordi olfattivi legati al Natale e alla tradizione, ma anche a terre lontane, le stesse terre a cui questa profumazione intende, idealmente, condurre gli ospiti della galleria.

r. d. g.