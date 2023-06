Novità sugli aiuti prima casa per gli italiani all’estero

Una nuova normativa (D.L. 13 giugno 2023 n. 69), in vigore dal 14 giugno 2023, ha modificato talune modalità applicative a favore del contribuente relativamente alle agevolazioni per gli

acquisti di prima casa. La novità tende a favorire gli acquirenti fisici che non vivono in Italia e che al momento dell’acquisto risultano già trasferite all’estero. Tra i requisiti per ottenere le agevolazioni prima casa è previsto che l’acquirente deve avere la residenza nel Comune dove si trova l’immobile acquistato ovvero deve impegnarsi a trasferirla in tale Comune entro 18 mesi dall’acquisto. La non osservanza della prescrizione determina la decadenza dalle agevolazioni e anche l’applicazione di sanzioni pecuniarie sulla differenza dell’importo da versare. Tuttavia, nel testo in vigore prima della modifica era già previsto che per l’acquirente, cittadino italiano trasferito all’estero, l’unico requisito richiesto per mantenere le agevolazioni era che l’immobile fosse acquistato come prima casa nel territorio italiano. Nel testo all’esito delle modifiche risulta ora eliminato il requisito della cittadinanza italiana ed è stato invece previsto soltanto che l’acquirente trasferito all’estero per ragioni di lavoro abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno 5 anni, e che acquisti un immobile nel Comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività lavorativa prima del trasferimento all’estero. Tale modifica in senso migliorativo per l’acquisizione e il mantenimento dei benefici prima casa è stata resa necessaria a seguito di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica Italiana per avere applicato un trattamento preferenziale ai cittadini italiani in materia di imposta di registro per l’acquisto immobiliare. L’elemento discriminatorio è stato individuato nel criterio della previsione della cittadinanza italiana. In tutti gli altri casi la norma in vigore non ha mai previsto infatti alcuna discriminazione nei confronti di contribuenti non aventi la cittadinanza italiana per usufruire delle agevolazioni prima casa. Il Decreto Legge del 13 giugno 2023 n. 69 dovrà essere presentato alle Camere per la conversione in legge. Per ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook ‘Notai dell’Emilia-Romagna’. I Notai del Distretto sono disponibili per consulenza presso i propri studi.