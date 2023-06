Nozze d’argento per il Salotto del Jazz

Nozze d’argento con la città per il Salotto del Jazz che inaugura la sua 25esima edizione in via Mascarella, come sempre chiusa al traffico nel tratto interessato. Anche quest’anno quindi i tre locali promotori, Cantina Bentivoglio, Moustache e Bravo Caffè apparecchieranno – letteralmente – la sede stradale con tavoli, sedie, elementi di arredo urbano ed un palco ben illuminato.

Si suona tutti i giovedì e venerdì fino al 12 agosto, con inizio alle 21,15 per ascoltare sul palco il meglio del jazz dal vivo e non solo. Una scelta precisa di gusto stilistico, che darà molto spazio alle giovani promesse della muscia. Si parte già questa sera, con il palco occupato ’in solitaria’ dal caleidoscopico Aldo Betto, prima chitarra dei Savana Funk, band che negli ultimi anni sta infuocando tutti i più importanti palcoscenici di club e festival.

A seguire sul palco del Salotto sfileranno band come The Indians, Doctor Dixie Jazz Band, Gipsy Caravan feat. Daniele D’Alessandro, i Tomato Italiano del bolognesissimo Luca Bacconi, artisti di altissimo livello come Jimmy Villotti, da tempo amico del Salotto, con il maestro di sassofono e clarinetto Guglielmo Pagnozzi, Jerome Kyles direttamente dal Berklee College of Music e le cantanti Ada Flocco, Lisa Manara, Elena Giardina, Patricia De Assis, Gloria Turrini in duo con Mecco Guidi, Serena Krall oltre ad un’interessante due giorni di concerti (29 e 30 giugno) con ’The Jazz Workshop’ organizzato dal liceo musicale Lucio Dalla tanti, tantissimi altri.

Quest’anno il Salotto del Jazz inaugura stasera e termina il 12 agosto, per ben 40 serate di apertura, venti appuntamenti sono con la musica dal vivo (appunto il giovedì e venerdì) mentre le altre 20 serate pedonali sono di buon cibo con selezionata musica di sottofondo (mercoledì e sabato).La chiusura della strada è prevista alle 19,30, inizio concerti alle 21,15, fine concerti alle ore 23, riapertura della strada a mezanotte e mezza.

Come da tradizione l’iniziativa si svolge nell’ambito del grande cartellone di Bologna Estate.