Nozze di platino, festa in Comune: "Storie che ispirano la comunità"

Amori che sfidano il tempo e durano decenni. Sabato, al centro feste Ca’ Nova, il Comune di Medicina ha celebrato i 60esimi e 65esimi anniversari di matrimonio di numerose coppie medicinesi, in un’atmosfera di gioia, partecipazione e riconoscenza. L’iniziativa, ormai tradizionale, vuole rendere omaggio a un traguardo di straordinario valore: un’intera vita condivisa all’insegna dell’amore, del rispetto, dell’impegno reciproco e della costruzione di legami duraturi. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Matteo Montanari e la vice sindaca Dilva Fava, che hanno rivolto parole di augurio e gratitudine alle coppie protagoniste della giornata, consegnando a ciascuna una pergamena commemorativa e una gerbera, simboli di affetto e stima da parte dell’amministrazione e dell’intera comunità. Al termine dell’incontro, un momento conviviale con brindisi e rinfresco ha permesso di condividere emozioni e ricordi insieme ai familiari presenti. Le coppie che non hanno potuto partecipare riceveranno la pergamena direttamente a domicilio. "Un augurio speciale va a tutte le coppie che hanno raggiunto questo importante traguardo – ha dichiarato la vicesindaca Dilva Fava –: testimoni di un cammino fatto di esperienze, valori e relazioni profonde. Le loro storie arricchiscono il tessuto sociale della nostra città e rappresentano un esempio e un’ispirazione per tutta la comunità. Un sentito ringraziamento va all’associazione I Portici, alla Coop Reno e al centro feste Ca’ Nova per il preziosissimo contributo alla riuscita dell’evento".

z. p.