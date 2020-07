di Gabriele Mignardi Il Comune di Valsamoggia ha chiesto lo stato di emergenza per gli effetti del nubifragio che tra le 2.30 e le 3,30 di sabato scorso ha riversato su Bazzano oltre 110 millimetri di pioggia con allagamenti a scuole, garage, cantine, negozi, capannoni e uffici. Danni ancora da quantificare ma che si stimano in molte centinaia di migliaia di euro al comparto pubblico e privato, a cominciare dalle decine di auto rimaste sommerse nei cortili, autorimesse e sottopassi invasi da acqua e fango. Da sabato è in corso la raccolta straordinaria dei cumuli di...

di Gabriele Mignardi

Il Comune di Valsamoggia ha chiesto lo stato di emergenza per gli effetti del nubifragio che tra le 2.30 e le 3,30 di sabato scorso ha riversato su Bazzano oltre 110 millimetri di pioggia con allagamenti a scuole, garage, cantine, negozi, capannoni e uffici. Danni ancora da quantificare ma che si stimano in molte centinaia di migliaia di euro al comparto pubblico e privato, a cominciare dalle decine di auto rimaste sommerse nei cortili, autorimesse e sottopassi invasi da acqua e fango. Da sabato è in corso la raccolta straordinaria dei cumuli di masserizie accumulate fuori dalle cantine e nei cortili. Intanto, spiega il sindaco Ruscigno, "La Regione Emilia-Romagna è al lavoro in queste ore per definire le procedure, importanti per la successiva richiesta danni da parte di privati, imprese e dello stesso Comune. A tal fine è importante produrre una documentazione fotografica dei danni e conservare scontrini eo fatture di prestazioni o beni. Seguirà, appena disponibile, la modulistica predisposta per la richiesta".

Le immagini di un’alluvione che rimarrà impressa in particolare nella memoria dei residenti della porzione orientale del capoluogo di Valsamoggia saranno quelle dei cortili pieni di auto sommerse e del muraglione del poligono del tiro a segno di via Monteveglio. Poi il fango nelle strade e nelle cantine, ma soprattutto quel pianoforte a coda ‘annegato’ dalla fanghiglia che per l’ennesima volta si è infiltrata nell’auditorium delle scuole medie Tommaso Casini: un piccolo gioiello acustico ricavato al piano terreno del plesso del viale dei Martiri nel quale hanno suonato diverse generazioni di ragazzi della scuola ad indirizzo musicale e gli allievi dell’orchestra giovanile di Valsamoggia. Solo in questo piccolo anfiteatro insonorizzato si stimano danni per 70mila euro, con l’aggravante di una piccola tragedia annunciata: "Non mi piace fare la Cassandra...però sono già diversi anni che con lettere e segnalazioni agli organi preposti io avevo messo in guardia tutti e proposto anche soluzioni ad un problema ciclico, che si è manifestato già un paio d’anni dopo la realizzazione, dieci anni fa -racconta Andrea Generali-. Qui fra materiali e attrezzi c’è un valore di oltre 100mila euro di strumenti. A più riprese avevo messo in guardia tutti...ma inutilmente. Con l’allagamento dell’altra notte è andato perso quasi tutto. E adesso i nostri ragazzi cosa e dove suonano?", aggiunge Generali che snocciola nomi, date e lettere inviate a suo tempo e in particolare dopo episodi premonitori.

"In tutta questa vicenda, in cui sarà necessario identificare anche responsabilità ed eventuali inerzie, la cosa chiara è che si doveva intervenire prima. Perchè allagamenti minori generati proprio dal rio la Fossetta e dal laghetto del parco Bellreguard si erano già verificati", attaccano Simone Rimondi (lista civica) e Stefano Colangeli (M5 stelle).