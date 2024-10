"Nubifragio, l’amministrazione deve farsene carico"

"Le autorità politiche si facciano carico dei problemi che loro stesse hanno creato". L’alluvione è al centro dell’intervento di Giorgio Spaziani Testa, presidente nazionale Confedilizia, all’interno del convegno ‘La casa - la proprietà, l’investimento, l’accoglienza’ organizzato da Confedilizia, Associazione culturale progetto Emilia-Romagna, Associazione cifrematica Bologna, Istituto culturale centro industria, e sponsorizzato da Rerum capital spa, presieduta da Luca Pulega, villa Giulia e patrocinato da ‘La città del secondo rinascimento’, la cui direttrice generale, Caterina Giannelli, ha moderato l’evento.

"La nostra associazione territoriale di Bologna, sull’alluvione, si sta occupando della situazione dal punto di vista legale e dei rapporti con il Comune - continua Spaziani Testa, giunto da Roma in tempo per l’evento -. Tuttavia, è l’amministrazione che deve farsi carico di questi problemi, soprattutto alla luce del fatto che quasi certo che a causare l’alluvione siano state varie inefficienze dell’autorità pubblica, non necessariamente di questa amministrazione comunale o di questo governo nazionale o regionale". Il presidente di Confedilizia, inoltre, suggerisce di andare alla radice dell’incertezza "con qualcuno in grado di farsi carico di questi problemi".

Disagi che, secondo Spaziani Testa, "sorgono non per incapacità, inerzia o attività illecite da parte dei proprietari ma per mancati controlli e lavori del settore pubblico".

Il presidente nazionale di Confedilizia collega quanto ha affermato sull’alluvione con il dibattito di ieri pomeriggio all’hotel Europa, dove si è anche discusso il libro del docente Carlo Lottieri, ‘La proprietà sotto attacco’. "Il diritto alla proprietà è sempre più sotto attacco – specifica Spaziani Testa –. Sono tanti i rischi per questo bene che, invece, andrebbe tutelato e considerato una ricchezza".

I problemi del nubifragio sono al centro di tutti i dibattiti e convegni.

g.d.c