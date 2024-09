Nubifragio nella Bassa, fulmine su ristorante

"È stato un attimo. Pioveva a dirotto, ho visto un fulmine davanti a me e poi il fumo che iniziava a sprigionarsi dallo stabile". Queste le parole di un’automobilista che ha assistito allo scatenarsi dell’incendio all’osteria Cà Vecchia di Granarolo, in via Reggiani. A causare il rogo sarebbe stato proprio un fulmine stando a quanto raccontato e ricostruito anche dai vigili del fuoco. La saetta, durante il forte temporale scatenatosi ieri verso le 15 nella Bassa, avrebbe colpito un albero limitrofo all’osteria e il tetto stesso del locale. Al fumo sono seguite, in pochi istanti, le fiamme che dal tetto si sono levate al cielo ed erano visibili anche dai paesi limitrofi. I tanti automobilisti che stavano transitando in zona hanno subito avvisato i vigili del fuoco: questi sono prontamente arrivati sul posto con ben otto squadre, da Bologna, da Budrio e anche dal distaccamento di Molinella. Ci sono volute ore per spegnere il rogo: questo, infatti, si è scatenato proprio quando il temporale ha smesso di sferzare il territorio.

Il ristorante, che al momento del rogo era chiuso, rimane ben poco, soprattutto della parte soprastante. Tutto lo stabile è stato infatti dichiarato inagibile dai vigili del fuoco. Con i pompieri sul posto, oltre al sindaco Alessandro Ricci, anche la Polizia locale di Granarolo e di Budrio. La viabilità sulla San Donato, arteria sempre trafficata, è rimasta paralizzata a lungo, anche a causa dei tanti curiosi che rallentavano per vedere cosa stesse succedendo. Non si sono registrati per fortuna altri gravi danni a causa del maltempo di ieri. Tanti gli alberi caduti: a Sacerno di Calderara in mezzo alla strada, ma anche a Granarolo nei pressi della ss64. Sempre a Granarolo è crollato il muro di recinzione provvisorio montato alla piscina comunale, quel muretto montato giorni fa dopo che quello in cemento era venuto giù durante il nubifragio della scorsa settimana. Disagi registrati e segnalati dai cittadini anche a Persiceto e nella frazione di San Matteo della Decima rimasta a lungo senza corrente.

Zoe Pederzini