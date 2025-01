Nucci rilegge. Hemingway

Gli aperitivi letterari al Gran Tour Italia propongono oggi alle 19 l’incontro con Matteo Nucci e il suo ultimo libro ’Sognava i Leoni - L’eroismo fragile di Ernest Hemingway’ (HarperCollins). Un libro sul grande scrittore americano e sulla scrittura in generale, in cui Nucci propone un ritratto nuovo andando oltre i cliché del personaggio pubblico – il pescatore, il cacciatore, il bevitore – per concentrarsi sul suo essere un autore straordinario. Hemingway è descritto come un uomo tormentato, segnato dalla guerra e costantemente alla ricerca di una verità profonda nella sua scrittura.