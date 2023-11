"Nulla è stato sottovalutato, la verità emergerà"

La Regione e in particolare l’assessorato alle Politiche per la salute, retto da Raffaele Donini, è in prima linea accanto all’Ausl per la ricerca della verità su quanto accaduto agli operatori sanitari colpiti da malori sospetti e misteriosamente simili all’interno della centrale operativa Emilia Est del 118, all’ospedale Maggiore.

Assessore Donini, eravate al corrente di quello che stava capitando all’interno della centrale, di quei sette malori registrati in appena quattro mesi?

"Certamente. C’è in corso un’indagine della Procura, avviata proprio a seguito di un esposto dell’Ausl. Esposto di cui noi eravamo naturalmente informati e che abbiamo ritenuto fosse giusto e soprattutto dovuto. Ora ci affidiamo alla magistratura perché, affiancata anche dall’indagine interna già avviata dalla dirigenza dell’Ausl, possa in fretta fare emergere la verità. Confidiamo infatti che si riuscirà a chiarire e ad accertare cosa sia successo, spero anche in tempi brevi".

L’attività nel reparto coinvolto prosegue normalmente?

"Il nostro primo pensiero è lo stato di salute degli operatori del 118 coinvolti e, subito dopo, delle loro condizioni psichiche, il loro inevitabile stato d’apprensione. Il loro benessere è la cosa più importante, assieme all’accertamento della verità. Per il resto, l’attività della centrale Emilia Est prosegue regolarmente".

I primi casi sospetti risalgono a quattro mesi fa, ma qualche episodio mai del tutto chiarito pare essere avvenuto anche prima. Che approfondimenti sono stati messi in campo?

"Questa vicenda non è mai stata sottovalutata, fin dalle primissime segnalazioni su qualcosa di sospetto insieme con l’Ausl abbiamo provveduto a intervenire. Una volta intercettati i contorni di questa situazione e avviata l’indagine interna, si è deciso di fare un esposto in Procura. Più di così non si poteva fare. Adesso non resta che avere fiducia nel fatto che emerga la verità, anche se la preoccupazione che dietro questi episodi ci sia una mano comune c’è. La denuncia lo dimostra".

