Numero unico 112 381mila chiamate in quattro mesi

Oltre 381mila telefonate sono state ricevute dal Numero unico europeo d’emergenza 112 nei primi quattro mesi di operatività in Emilia-Romagna, con una media giornaliera di 1.500 telefonate per milione di abitanti e un tempo medio di risposta di 4,5 secondi. Nei primi due giorni di servizio completo, 1 e 2 aprile, sono stata registrate 6.500 chiamate. A rispondere le due centrali di Bologna e Parma, che a loro volta servono altre 57 centrali di secondo livello. Il picco è stato il 28 gennaio, giorno segnato da raffiche di vento, con quasi 5.000 telefonate: la gente chiamava preoccupatissima e per segnalare danni.