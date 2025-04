Nuoto e uova di Pasqua Ail. In vasca contro le leucemie

Domani alla piscina Paolo Gori di Pianoro, via dello Sport 4, dalle 8 alle 19 l’evento ’Una vasca per la vita’. Dalle 15 la rassegna di nuoto e nuoto pinnato amatoriale per tutti i corsisti. Sarà presente il banchetto Ail per donazioni e per l’acquisto delle uova di Pasqua. L’evento sostiene l’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma che si impegna nella promozione e finanziamento della ricerca scientifica e della cura dei pazienti e il sostegno delle famiglie. Tante le associazioni e gli enti in campo: Sport 2000, Bcc Felsinea, il Comune di Pianoro, Sogese, Ail, Matteiplast.