Nuova ambulanza e festa per tutti

Due weekend di festa e compagnia per la "Pubblica in Festa!". Da oggi, presso la sede della Pubblica Assistenza Sasso Marconi cibo, musica, spettacoli e tanta solidarietà per la storica manifestazione organizzata dai volontari della Pubblica di Sasso per due fine settimana, questo e il prossimo.

Le porte della sede di via San Lorenzo si aprono per accogliere i cittadini con proposte gastronomiche e un ricco programma di intrattenimenti musicali che comprende dj set, musica anni ‘60/70/80, ballo liscio, musica rock, folk e della tradizione popolare, mentre per i più piccini ci saranno gonfiabili, palloncini e sorprese. La festa si apre oggi con l’inaugurazione della nuova ambulanza "Marconi 21": un automezzo attrezzato con tutti i presidi necessari per il servizio di soccorso sanitario, che contribuirà a rinnovare e potenziare il parco mezzi dell’associazione. Taglio del nastro alle 19 alla presenza del presidente della Pubblica Assistenza, Leonardo Santoli. La serata prosegue poi con l’esibizione degli allievi della scuola "Music Factory" di Sasso Marconi e la musica anni ‘60 di "The Sushettes & Maki Band". Domani, sabato 23, dj set. Domenica 24 si balla con l’orchestra "William Monti & Erica".

Il secondo week-end di "Pubblica in Festa!" si apre venerdì 29 agosto nel segno della tradizione popolare, con l’esibizione di un cultore delle tradizioni musicali e della cultura bolognese come Fausto Carpani, in scena con il suo Gruppo Emiliano.

Si prosegue sabato 30 con la musica rock-folk irlandese dei "Drunk Butchers & Tilibilke Ruticar Orkestar" e si chiude domenica 31 con le sonorità anni 70/80 proposte da "Ma quale duo". Durante le serate verranno poi presentate le attività delle Pubblica e le opportunità che l’associazione, attiva oggi in diversi ambiti, dal soccorso alla Protezione civile, dai servizi sociali all’educazione sanitaria fino alla promozione della solidarietà, offre alle persone, di tutte le fasce d’età.

Negli spazi della ‘Pubblica’ ha sede anche la Casa del Volontariato, realtà che riunisce le associazioni Aido, Avis, Antico Mondo Contadino, CSI Sasso Marconi, Passo Passo, Pro Loco Borgo Fontana, Quei favolosi anni 70/80 e Ponte Albano C’è, con cui la Pubblica Assistenza condivide progetti e finalità.

Zoe Pederzini