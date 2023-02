Nuova ambulanza per la ’Pubblica’

Con una cerimonia ufficiale domani pomeriggio nella sede di piazza Di Vittorio la Pubblica assistenza della valle del Lavino riceverà la donazione di una nuova ambulanza. La sigla progressiva è ‘Lima 15’ con la dedica al ricordo di Elettra e Roberto. "Un nuovo mezzo di cui si giova il nostro gruppo di volontariato e che ci permetterà di svolgere meglio e in efficienza il servizio nelle nostre comunità di riferimento", commenta Socrate Demaria, presidente del Gruppo volontario di soccorso valle del Lavino (Gvs) che opera nei territori di Monte San Pietro e Zola. Ed è quindi naturale che al taglio del nastro partecipino i due rispettivi sindaci: Monica Cinti e Davide Dall’Omo. Dalle 14 la sede dell’associazione in piazza Di Vittorio sarà aperta al pubblico per le visite guidate. Alle 15,30 la cerimonia ufficiale.