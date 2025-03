Nuova area giochi. Partiti ieri i lavori

Sono partiti ieri i lavori per la realizzazione della nuova area giochi nel parco della Montagnola, a Bologna, nell’ambito del progetto del Comune di riqualificazione dell’area verde. Sono previste diverse zone dedicate alle varie fasce di età, compresa un’area per l’educazione nella natura. I giochi, che saranno realizzati "con materiali naturali resistenti e duraturi, come il legno di robinia", sono pensati per stimolare "l’arrampicata, il movimento e l’apprendimento motorio, favorendo il gioco libero". Saranno poi installate attrezzature per l’allenamento a corpo libero e riqualificati i percorsi pedonali intorno alla fontana, migliorando accessibilità e accoglienza. "L’obiettivo è offrire uno spazio sicuro, accessibile e stimolante per bambine, bambini, famiglie e tutta la cittadinanza – spiega il Comune – in linea con la visione di un parco sempre più vivo e attento ai bisogni delle comunità". I lavori dovrebbero finire a maggio, e sono finanziati con 400mila euro statali