Nuova Bazzanese da incubo. Altri due schianti in poche ore

Altra giornata nera, quella di ieri, per gli automobilisti in transito sulla Nuova Bazzanese, per via di due incidenti che in rapida successione si sono verificati nel tratto di strada statale che attraversa il territorio di Valsamoggia. Quattro i mezzi complessivamente coinvolti, tre automobili e una motocicletta, e due i feriti, in maniera non grave. Il tratto interessato è stato lo stesso, ovvero quello compreso tra le uscite numero 13 e 14, ovvero in territorio di Bazzano, a poca distanza dal confine con il modenese. E provenivano da Savignano, dirette verso Bologna, le due auto che si sono scontrate secondo una dinamica che è all’esame della Polizia locale di Valsamoggia, intorno alle 8 del mattino.

A seguito dell’impatto, inizialmente tutte due le corsie sono state bloccate e nelle due direzioni si sono formate lunghe code favorite dal traffico sostenuto del mattino. Sostanzialmente illesi i conducenti. Sul posto oltre agli agenti della polizia locale anche un mezzo di servizio di Anas che ha agevolato l’istituzione di un senso unico alternato che ha lentamente smaltito le colonne di auto e favorito lo sgombero dei mezzi e il ripristino della circolazione. Più grave lo scontro auto-moto che si è verificato a poca distanza dal primo poco prima di mezzogiorno. L’impatto ha coinvolto un’auto diretta a Bologna e una moto che procedeva in direzione opposta, in un tratto con striscia continua. Un urto laterale a velocità sostenute che ha provocato la caduta del centauro che nella caduta ha invaso la corsia opposta con la moto strisciata avanti per alcune decine di metri. Sul posto l’ambulanza con auto medica e poco dopo sul campo è atterrato anche l’elisoccorso con i sanitari impegnati a prestare le prime cure al motociclista, che dopo i primi accertamenti è stato caricato in ambulanza per il Pronto soccorso del Maggiore in condizioni di media gravità. Illeso il conducente dell’auto. Pesanti anche in questo caso le ripercussioni sulla viabilità.

Gabriele Mignardi