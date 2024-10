Nuova Bazzanese, due giorni di disagi per lavori di manutenzione

Due giorni di code e disagi annunciati, oggi e domani sulla Nuova Bazzanese, al confine tra Casalecchio e Zola, in prossimità dell’uscita n.6, dove ieri sono iniziati i lavori di manutenzione curati dal dipartimento bolognese di Anas (titolare dell’asse attrezzato). In particolare oggi dalle 9 alle 18 sono previsti restringimenti della carreggiata in direzione di Bologna, mentre continueranno fino a domani i restringimenti in direzione opposta, verso Vignola, anche in questo caso nel tratto lungo meno di un chilometro a ridosso dell’ingresso in autostrada. I lavori comporteranno due diverse fasi di chiusura alternata delle corsie, in direzione Vignola e in direzione di Bologna.

"Il restringimento interesserà sia la corsia di marcia che la corsia di sorpasso e la viabilità sarà comunque garantita tramite l’apertura alternata di una corsia libera dal cantiere, assicurando il transito regolare dei veicoli" si legge nell’ordinanza Anas. Provvedimenti analoghi anche sull’altra corsia in direzione di Bologna dove nella fascia oraria 9-18 oggi e domani si prevede il restringimento della carreggiata e la modifica della circolazione nel tratto in prossimità dell’uscita 6 (di accesso alla A1). Per ragioni di sicurezza, nel tratto interessato, sarà ridotto il limite di velocità a 30 km/h con divieto di sorpasso mentre la viabilità sarà comunque garantita tramite l’apertura alternata di una corsia libera dal cantiere, assicurando il transito regolare dei veicoli.

"La durata delle chiusure delle corsie sarà limitata al tempo strettamente necessario per l’esecuzione degli interventi, in modo da minimizzare i disagi alla circolazione" promette Anas che nell’ordinanza fa riferimento ad attività di manutenzione della segnaletica verticale di proprietà di Autostrade per l’Italia. E questo rimanda allo stato di avanzamento del cantiere in corso da oltre un anno a poca distanza per l’ammodernamento di un ponte sullo svincolo della stazione Bologna-Casalecchio, che ha comportato la demolizione e la ricostruzione del sottovia, nel quale erano stati segnalati alcuni problemi di staticità. A metà agosto lo stesso casello era stato chiuso nelle due direzioni per consentire l’esecuzione della fase finale delle attività di realizzazione del nuovo ponte con l’obiettivo dichiarato di arrivare quanto prima, stante lo slittamento dei tempi indicati pochi mesi fa, "a stringere i tempi del programma delle lavorazioni che consenta di arrivare quanto prima a chiudere la fase finale delle operazioni previste nel piano di ammodernamento del ponte di svincolo".

Gabriele Mignardi