Nuova Bazzanese, i sindaci chiamano Anas

Un vertice con Anas per aumentare la sicurezza e la percorribilità. È la richiesta dei sindaci di Zola, Casalecchio e Valsamoggia che confidano di incontrare quanto prima la dirigenza dell’Azienda nazionale autonoma strade statali per affrontare i problemi vecchi e nuovi della Nuova Bazzanese, ovvero la variante alla ex provinciale 569 tra Casalecchio e la pedemontana modenese. Una trentina di chilometri ad alto tasso di traffico e di incidentalità.

Con il picco toccato due settimane fa quando, nel solo breve tratto dei sei chilometri, in cui questa strada statale attraversa Zola Predosa, si sono contati quattro morti in cinque mesi. Velocità, difetti strutturali, ed aumento esponenziale del traffico seguito all’ampliamento delle zone produttive e commerciali tra il nodo di Casalecchio e il casello autostradale di Valsamoggia sono i fattori che concorrono ad un record poco invidiabile del tasso di insicurezza di questa arteria di scorrimento veloce tra Bologna e Modena che costituisce la variante alla vecchia Bazzanese, dove si conta una media di transiti giornalieri di 63mila veicoli, in crescita costante.

Realizzata in più lotti a partire dai mondiali del 1990, si presenta a due corsie per senso di marcia come continuazione dell’asse attrezzato di Bologna. Che si riducono però ad una sola corsia per senso di marcia fino al congiungimento con la pedemontana modenese.

"Gli ultimi tragici avvenimenti sulla Nuova Bazzanese (che di ’nuovo’ ormai ha ben poco) hanno posto in evidenza criticità sulle quali è necessario perlomeno provare a fare alcune riflessioni – sostiene il sindaco di Zola, Davide Dall’Omo –. La strada, ex provinciale, da non molto è passata direttamente ad Anas, ovvero alla competenza statale. Non è di competenza comunale, tuttavia, insieme ai sindaci di Casalecchio e Valsamoggia, abbiamo chiesto un incontro al fine di sottolineare le problematicità esistenti e confrontarci su possibili interventi che possano migliorarne le condizioni di sicurezza e di percorribilità".

Da Casalecchio l’assessore a lavori pubblici e sicurezza Paolo Nanni aggiunge che anche la realizzazione della Nuova Porrettana porterà afflussi più intensi di traffico sul nodo di Casalecchio dove convergono le direttrici di Firenze, Bologna e Modena.

"Per una serie di motivi questa area sta obiettivamente diventando sempre più congestionata, per questo attendiamo di confrontarci con Anas per mettere in campo le cose possibili, anche in relazione alla loro disponibilità di risorse per investimenti possibili nel breve, come nel medio periodo", insiste Nanni.

Gabriele Mignardi