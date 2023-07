Nuova Bazzanese, svincolo 7 chiuso per lavori

Da lunedì sarà chiusa la rampa di ingresso allo svincolo numero 7 in direzione Bologna dell’Asse attrezzato, della statale 569 "Di Vignola", Nuova Bazzanese. La rampa è quella di uscita dalla zona degli iper tra Casalecchio e Zola Predosa e che serve come ingresso o via d’uscita al Gran Reno e all’Unipol Arena. La chiusura, secondo quanto si legge in un comunicato dell’Anas, servirà a consentire alla società Autostrade di eseguire i lavori sul ponte dell’autostrada A1. I lavori dovrebbero durare sino al 31 di agosto prossimo. Sino a quella data Anas consiglia un percorso alternativo per quanti, provenienti da Riale o dalla zona degli iper, vogliano raggiungere l’Asse attrezzato, la tangenziale e l’autostrada verso la città. In pratica, partendo da via Villeneuve a Zola, alla rotonda si deve prendere via Antonio De Curtis e poi procedere su via del Lavoro, nella zona artigianale di Casalecchio. Da questa si raggiunge via Isonzo e poi si procede su via Enrico Berlinguer fino all’imbocco del raccordo per l’autostrada, la tangenziale e l’Asse attrezzato in direzione Bologna. Dal 24 luglio al via anche i lavori per le barriere fonoassorbenti nel tratto compreso dal chilometro 24,950 al chilometro 25,295.