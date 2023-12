Nuova biblioteca nel parco, su il sipario

Viene inaugurato domani, a Castel Maggiore, il ‘Parco del sapere Ginzburg’. E nell’occasione sarà presentata la nuova biblioteca comunale Natalia Ginzburg e i nuovi spazi per conferenze e attività espositive intitolati alle giornaliste Anna Stepanovna Politkovskaja e Maria Grazia Cutuli. "Immerso nel parco Calipari – dice il sindaco Belinda Gottardi – il nuovo complesso rappresenta un pezzo di futuro della nostra città; un luogo dedicato non solo alla consultazione e al prestito librario, ma anche alla socializzazione, alla conoscenza, al sapere nel senso più ampio del termine".

Al taglio del nastro, previsto per le 11, oltre al primo cittadino, saranno presenti il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il presidente dell’Unione Reno Galliera Alessandro Erriquez. Alle 12, nella sala Cutuli, si terrà l’incontro dal titolo: ‘Dall’idea alla realizzazione: la nuova biblioteca di Castel Maggiore’, con Belinda Gottardi, Federico Bargone, architetto progettista e direttore dei lavori, Lucia Campana (ufficio tecnico comunale), Giorgia Govoni (settore Cultura dell’Unione), Manuela Cavicchi (responsabile biblioteca), Gaia Vallese (Consulta giovani). Il complesso è composto da due volumi: la biblioteca vera e propria e la struttura polivalente con sale civiche per mostre e conferenze. La biblioteca, sviluppata su tre piani, è dotata di una grande hall multifunzionale destinata all’accoglienza, all’emeroteca e alla narrativa, di una caffetteria, di aree per l’infanzia e per l’adolescenza, di uno spazio dedicato alle attività di gruppo, oltre ad ampie aree di lettura.

Una grande gradinata esterna potrà essere utilizzata come piccolo teatro o cinema all’aperto. I costi dell’opera sono di circa 5 milioni di euro. "Dopo la scelta dell’idea progettuale dell’architetto Bargone – afferma ancora Gottardi –, abbiamo fatto un percorso partecipato coinvolgendo gli studenti del Keynes, le rappresentanze delle scuole, il consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi e la Consulta Giovani, i fruitori della biblioteca, le bibliotecarie. E abbiamo organizzato incontri durante i quali i progettisti hanno raccolto impressioni, opinioni e valutato proposte di modifica e perfezionamento dell’idea di progetto presentata in fase di concorso".

"Vicinissimo alle scuole secondarie di primo e secondo grado di Castel Maggiore – sottolinea la prima cittadina –, il ‘Parco del sapere Ginzburg’ è destinato a essere il punto di riferimento per studenti e docenti. Ma può essere anche un luogo terzo tra casa e lavoro".

