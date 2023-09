Nuova biblioteca, sabato il brindisi inaugurale. "Avanti con il ’trasloco’ dei libri"

Continuano le operazioni di trasferimento delle collezioni comunali, dalla vecchia sede di Padulle, all’interno dei nuovissimi spazi di via Gramsci 95, in località Sala Bolognese. La biblioteca nuova, che aprirà sabato, consta di 303 metri quadri pronti ad accogliere grandi e piccini, per scoprire un mondo fantastico da vivere e condividere ogni giorno: 21mila volumi che parlano di letteratura, arti, storia e geografia, scienze, matematica, informatica, religione, filosofia, scienze sociali e psicologia. La nuova biblioteca comunale farà parte di un nuovo spazio polivalente più ampio, la nuova Casa della Cultura di Sala Bolognese, aperto a studenti, cittadini e utenti con sale lettura, ambienti di coworking, un’area digitale e l’emeroteca, oltre ad un’ampia area esterna a disposizione per incontri ed eventi. "Un ringraziamento speciale ai tanti volontari e volontarie che stanno supportando l’importantissima fase di ricollocamento delle collezioni nella loro nuova casa", sottolinea il sindaco Emanuele Bassi.