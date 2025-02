Nuova cabina di regia. E in città arriva Arata, ex capo di Gabinetto di Virginio Merola

Virginio Merola, ed esperto di relazioni internazionali, politiche di coesione e per il lavoro. Completano la cabina di regina la parlamentare Naike Gruppioni, Fabrizio Fiori, Rossella Montedoro, Carlo Trenti (presidente del consiglio comunale del Comune di Granarolo), Caterina Travaglini e Tino Ferrari. Tra i componenti della cabina di regia ci sono anche i delegati ai quartieri. "La nuova squadra si caratterizza per un equilibrio tra esperienza e rinnovamento generazionale", dice Iv decisa a strutturarsi come zun punto di riferimento per un’azione politica concreta e incisiva, attenta alle esigenze del territorio e orientata al futuro". L’addio di Felicori? Stupiti dalle motivazioni, ma non è nostra intenzione insistere in polemiche che appartengono al passato. Vogliamo puntare lo sguardo verso il futuro".