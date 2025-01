Nuova caserma al Pilastro. Sarà inaugurata in primavera. Manca solo l’ok del Ministero

Manca solo l’autorizzazione del Ministero della Difesa e poi la nuova caserma dei carabinieri al Pilastro sarà, finalmente, realtà. Dopo ritardi nei lavori, rinvii e modifiche al progetto, la struttura di via Casini è stata completata: si attende il taglio del nastro per la primavera, con ogni probabilità sarà tra marzo e aprile. Con una delibera di giunta, a novembre, il Comune ha concesso alla Prefettura l’uso dell’immobile del quartiere San Donato-San Vitale. E questo è accaduto proprio nel trentennale dell’arresto dei fratelli Savi (tra il 21 e il 22 novembre 1994), data che acquista ancor più valore in un palazzo che a pochissima distanza dal parco intitolato ai tre giovani carabinieri ammazzati dai killer della Uno Bianca la sera del 4 gennaio 1991: Otello Stefanini, 23 anni, Mauro Mitilini e Andrea Moneta, entrambi 22enni. La struttura è ceduta in uso alla Prefettura con una concessione di nove anni, rinnovabile per altri sei. In principio, il termine dei lavori era previsto per l’inizio del 2022, poi era stato rimandato al febbraio del 2023, finché era di nuovo slittato in avanti di parecchio a causa del caro materiali e di alcune modifiche al progetto . Un intervento tanto atteso, questo, dal quartiere e non solo. Intanto, la struttura è pronta. "Mancano alcune carte da parte del Ministero, ma tra uno o due mesi dovrebbe essere tutto pronto per inaugurarla", ha confermato il generale Maurizio Stefanizzi, comandante interregionale dei carabinieri, nel corso della visita alla caserma dopo la commemorazione in memoria dei militari dell’Arma uccisi. Realizzata coi fondi del Comune, ha sottolineato il sindaco Matteo Lepore, ed è "pronta per essere inaugurata, manca solo il nulla osta del ministero, che ci auguriamo arrivi nelle prossime settimane. Spetterà poi alla Difesa e al ministero dell’Interno fare l’inaugurazione e mettere qui il personale. Al Pilastro c’è molta attesa, ma siamo arrivati al momento finale. Invitiamo le forze dell’ordine a esserci, stiamo lavorando con loro anche su richiesta dei cittadini". La nuova caserma Pilastro – già dotata di letti nelle camere e di mobili – vedrà operativi 17 carabinieri e ingloberà parte dei territori adesso coperti dalle stazioni Mazzini, Navile, San Ruffillo e Bologna.

Chiara Gabrielli

Nicoletta Tempera