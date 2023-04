Nuova caserma sulle macerie del terremoto

Una mattinata di festa, quella di ieri, nella soleggiata Galliera per la cerimonia di inaugurazione e intitolazione della nuova caserma dei carabinieri locali. Lo stabile, frutto di un investimento di 1,5 milioni di fondi post sisma, è risorto come un’araba fenice dalle macerie dell’ex scuola del paese, crollata, appunto, durante il terribile terremoto del 2012. Il Comune di Galliera ha fortemente voluto che questo stabile divenisse la sede dei carabinieri locali.

"L’Arma deve essere vista come punto di riferimento e ’porto’ sicuro per la comunità di un paese – ha, infatti, voluto specificare il sindaco Stefano Zanni –. Questo il primo, primissimo obiettivo che ha portato alla ricostruzione della stazione dei carabinieri, in collaborazione con il Comando provinciale dei carabinieri". La particolarità del plesso anti sismico, che consta di uffici, alloggi, camerate e pannelli fotovoltaici, è che comprende anche la biblioteca centrale del paese diventando un luogo, dunque, dove cittadini e istituzioni, si avvicinano sempre più. La caserma è, poi, stata intitolata, con tanto di benedizione del parroco locale e del cappellano militare, al maresciallo Massimiliano Bruno, Croce d’Onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all’estero, morto nell’attentato di Nassiriya. "Un’intitolazione importante – ha dichiarato il colonnello Rodolfo Santovito, comandante provinciale dei Carabinieri – fatta affinché la testimonianza del fulgido esempio di dedizione e incondizionato impegno del nostro compianto collega resti, sostenga il nostro quotidiano agire a tutela delle comunità e ci aiuti ad essere sempre più efficaci interpreti della tradizionale opera di rassicurazione sociale garantita dall’Arma da oltre due secoli". Le sue parole sono state condivise anche dal comandante Interregionale Carabinieri Vittorio Veneto, generale Maurizio Stefanizzi: "Il nostro ruolo è per la gente e deve essere svolto tra la gente: questa è la nostra missione".

"Le ultime parole che Massimiliano mi disse furono: ‘Sono molto stanco, ho voglia di tornare a casa dai miei figli, ma se dovessi scegliere da capo lo rifarei di nuovo’. Quello che i militari, come Massimiliano, hanno dato e insegnato in Iraq è incommensurabile e mio fratello me lo raccontava sempre con fierezza", ha raccontato emozionato il fratello Lorenzo Bruno. Alla cerimonia, oltre ai vertici dell’Arma, erano presenti i militari della Compagnia di San Giovanni in Persiceto e delle relative stazioni, rappresentanti della Guardia di Finanza, della Polstrada, della Polizia Locale, dei pompieri, della Prefettura, il Questore Isabella Fusiello, la Città Metropolitana e i sindaci dell’Unione Reno Galliera, la Regione e il viceministro Galeazzo Bignami.

Zoe Pederzini