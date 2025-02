Nuova colata di Idice,. Legambiente dice ’no’: gravi danni al territorio

Legambiente scende in campo contro l’ampliamento della Sis, la Società italiana sementi, a Idice, frazione di San Lazzaro. Come si legge in una nota dell’ente: "Questo ampliamento andrebbe a impegnare e impermeabilizzare svariati ettari di terreno agricolo di categoria AVP (Alta vocazione produttiva) con la costruzione di un serie di capannoni, relative pertinenze, strada, piazzali e un centro direzionale. L’area è un fertile terrazzo alluvionale e area di protezione delle acque di tipo A, (ricarica diretta delle falde), già soggetta a subsidenza. Dista solo 700 metri dal torrente Idice. Faremo richiesta di accesso agli atti per consultarli".

Da Legambiente, poi, precisano: "Il primo deposito della proposta, il 19 giugno, prevedeva ben 5 capannoni da 5mila metri quadri cadauno e una maggiore estensione e collocazione dei manufatti. Nel silenzio estivo e con la nuova amministrazione in fase di insediamento il circolo Legambiente ImolaMedicina, che comprende anche il territorio di San Lazzaro, ha prontamente depositato le proprie osservazioni. Non possiamo più rimandare l’appuntamento con gli effetti dei cambiamenti climatici. La pubblicazione del Pug (Piano urbanistico generale) di San Lazzaro è stata sospesa ed è in revisione proprio alla luce di quanto sopra. È necessario che l’amministrazione persegua la via della rigenerazione urbana per fermare il consumo di suolo, e in particolare del suolo agricolo che va tutelato come risorsa, vocazione e capacità produttiva".

z. p.