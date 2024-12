Nuova convenzione per la videosorveglianza: più sicurezza nei Comuni dell'Unione Reno Galliera

Aumentano gli occhi elettronici a disposizione delle forze dell’ordine per la sicurezza. Anche San Giovanni in Persiceto e i Comuni dell’Unione Reno Galliera, ovvero Argelato, Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, firmano, con la Questura di Bologna una convenzione che consente agli Uffici investigativi della Questura "l’accesso diretto ai dati e alle immagini provenienti dai sistemi di videosorveglianza e lettura targhe" comunali.

L’accordo, siglato ieri mattina nel municipio di San Giovanni in Persiceto, segue quelli sottoscritti l’8 agosto con i Comuni di Imola, Castel San Pietro Terme e Ozzano dell’Emilia, il 16 settembre con le amministrazioni di Casalecchio di Reno, Valsamoggia, Zola Predosa, Sasso Marconi, Monte San Pietro, Monzuno e Loiano, e il 6 novembre con i Comuni di San Lazzaro di Savena, Castenaso, Granarolo dell’Emilia e Pianoro.

Commentando la firma del patto, il questore Antonio Sbordone afferma che "questa convenzione rafforza l’attività di prevenzione e repressione dei reati, in quanto ci dà la possibilità di monitorare con maggiore tempestività le persone che transitano sui nostri territori". "Questo incontro – ha aggiunto il questore – è l’occasione per confrontarci sulle problematiche e sulle criticità dei vostri territori, sui quali la Polizia di Stato vuole impegnarsi sempre di più, in modo da aumentare la sicurezza dei cittadini".

Sulla stessa lunghezza d’onda il primo cittadino persicetano Lorenzo Pellegatti, secondo il quale "grazie a questo protocollo l’accesso diretto della Questura al sistema di videosorveglianza e lettura targhe, ora gestito dalla Polizia Locale, costituirà un ulteriore passo avanti per migliorare la sicurezza dei cittadini, sia reale che percepita".

Infine, il presidente dell’Unione Reno Galliera Stefano Zanni dichiara che "con questa convenzione l’Unione ha fatto una scelta precisa in termini di sicurezza", intesa "non solo come prevenzione attraverso percorsi di formazione e sensibilizzazione alla legalità, ma anche come monitoraggio del territorio e repressione, ove necessario".

Per il comandante della polizia locale Reno Galliera, Massimiliano Galloni, l’accordo siglato "ci consente di aggiungere un tassello importante e un altro passo decisivo nell’ottica di una prevenzione più capillare e diffusa nei nostri territori in termini di prevenzione e repressione dei reati e consolidamento del rapporto di collaborazione fra gli enti".