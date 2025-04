"Nuova differenziata e vecchi disservizi"

"Troppi malfunzionamenti nella raccolta differenziata a Loiano". Questo quanto denunciato da FdI per voce del coordinatore Savena Idice Alessandro Sangiorgi e del coordinatore a Loiano, Alberto Rocca: "Anche a Loiano arriva la nuova raccolta differenziata. È emersa la notizia dell’introduzione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti tempo fa e poi, a metà aprile, se ne è parlato in una Commissione consiliare. Dalle dichiarazioni dell’amministrazione coinvolta si è parlato tanto dell’aumento della percentuale della differenziata, ma nessuno ha parlato dei disservizi, degli abbandoni sconsiderati, e dell’inquinamento dei cassonetti del differenziato. Da una verifica effettuata a mezzo di un’interrogazione presentata dal Gruppo Consigliare Fratelli d’Italia, che da tempo segnala ed evidenzia le criticità, preoccupano i dati: si è passati da un 2023 caratterizzato da 8.779 malfunzionamenti elettronici e meccanici a un 2024 caratterizzato da 14.275 malfunzionamenti. Da un anno all’altro i malfunzionamenti sono quasi raddoppiati. Dati alla mano, quindi, molti dubbi e perplessità, sollevati anche dai cittadini, non vengono risolti così come saranno da tenere in considerazione le peculiarità dei territori. Qualcuno farà chiarezza?".

A rispondere è il sindaco, Roberto Serafini: "Il tema rifiuti è un grande problema che va affrontato per la salvaguardia dell’ambiente. La riorganizzazione della modalità di raccolta e di trattamento dei rifiuti parte da lontano e applica normative regionali recepimento di leggi nazionali e sovranazionali. Il processo di riorganizzazione interesserà progressivamente tutti i comuni dell’Unione e le amministrazioni hanno poco margine di negoziazione rispetto le modalità, mentre possono e devono accompagnare i cittadini in questo percorso, poiché nessuno nega i tanti punti critici che emergono dalle esperienze precedenti, nonostante nel complesso i risultati sembrino incoraggianti. Questa giunta ritiene che questo percorso vada affrontato in modo condiviso e in collaborazione con la minoranza. La notizia è uscita sui social prima dell’avvio di un capillare lavoro informativo non certo per iniziativa della maggioranza che, ovviamente, non ha il controllo sulle pagine social estranee all’amministrazione e ai canali ufficiali del Comune. Ci stupisce quindi il comunicato di Fratelli d’Italia la cui preoccupazione appare tardiva poiché lo stesso processo ha interessato Comuni a noi vicini come ad esempio Monzuno dove a suo tempo non risulta siano stati emessi comunicati altrettanto accorati".

Zoe Pederzini