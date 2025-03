Nuova Estense nel caos. Oggi il test sulla viabilità. Le aziende temono ricadute

Sarà oggi la prova del fuoco per gli spostamenti tra il Frignano e la pianura. Dopo l’annuncio della chiusura del Ponte Rio Torto sulla nuova Estense, disposta da Anas lo scorso venerdì, tra amministratori locali, Anas e Provincia di Modena, Forze dell’Ordine è stato un ininterrotto susseguirsi di riunioni con i tecnici per studiare percorsi alternativi e ipotizzare scenari che evitino per quanto possibile i temuti disagi. Con la riapertura odierna delle fabbriche, però, i flussi di traffico aumenteranno. Un mese di disagi diventa un tempo lungo per chi si sposta quotidianamente. "Sarà importante monitorare innanzitutto il rispetto dei tempi di intervento annunciati da Anas – avverte Cna – affinché i disagi siano i più contenuti possibili. Quello della tempistica è un aspetto che ci preoccupa molto, perché l’impatto di questa chiusura sarà non indifferente sulle imprese locali. Valutiamo comunque positivamente il coinvolgimento del mondo economico per cercare di ridurre al minimo i disagi".

In questo momento l’incertezza regna sovrana e tutto si scioglierà solo quando Anas avrà ultimato le verifiche che ha in corso sul ponte e che "hanno evidenziato un’evoluzione del degrado di strutture dell’impalcato". Solo al termine della diagnosi che forniranno i tecnici sarà possibile "valutare le azioni da intraprendere e stabilire le tempistiche per la riapertura, anche parziale, dell’opera".

In previsione di questo prolungato scenario di interdizione del transito sul ponte Rio Torto della Statale 12, intanto – è stato disposto dalle autorità provinciali e locali – il traffico leggero in direzione di marcia Pavullo o Maranello potrà utilizzare la strada provinciale 36 San Dalmazio-via del Malandrone – Sp36 - Molino Vivi-Curva Manzini di Coscogno - Sant’Antonio. Per gli autoveicoli che intendono raggiungere il centro di Serramazzoni non sono comunque previste limitazioni. L’ultimo tratto di via Roma verrà comunque posto a senso unico di marcia con direzione via Giardini. Per gli autocarri con portata superiore alle 3,5 tonnellate sono previste le seguenti limitazioni (concordate con la Provincia di Modena ed Anas): il traffico pesante proveniente da Maranello con direzione Pavullo transiterà in via Roma per svoltare a sinistra sulla strada provinciale 3 via Giardini, mentre il traffico pesante con direzione Modena all’intersezione via Giardini/via Roma proseguirà diritto sulla strada provinciale 3 via Giardini direzione Maranello dove in via eccezionale verrà deviato in via Zozi per raggiungere la SP467-Pedemontana. Infine, il traffico pesante con direzione Sassuolo all’intersezione via Giardini/ via Roma svolta a sinistra su via XXIV Novembre direzione Prignano- Roteglia.

Alberto Greco