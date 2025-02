Nuova facciata e sottotetto. La palazzina Acer si rifà il look

Le palazzine Acer di via Bentini 4, a San Giorgio, si sono rifatte il look grazie a un finanziamento regionale di 300mila euro. È stata inaugurata, alla presenza del sindaco Paolo Crescimbeni e del presidente Acer, Marco Bertuzzi, la conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento della facciata della palazzina comprendente 9 alloggi di edilizia residenziale pubblica. I principali interventi hanno interessato: il coperto, l’installazione di linea vita, il ripristino delle facciate, l’installazione di "catene" in corrispondenza del cordolo di collegamento tra muratura e coperto per conferire all’edificio una maggiore performance a fini antisismici, la coibentazione del sottotetto e dell’intradosso dei solai del piano rialzato. Quest’utlimo intervento è stato fatto per isolare gli alloggi all’ultimo piano e gli alloggi al piano rialzato rispetto alle cantine poste al piano seminterrato.

Così il primo cittadino Crescimbeni: "Avremmo voluto realizzare questo intervento col programma superbonus 110 per cento, ricomprendendo anche gli altri due edifici adiacenti. Come amministrazione avevamo destinato ulteriori risorse per i tre edifici, ma la riduzione dei tempi che il governo ha introdotto per il 110 per cento degli edifici pubblici ha privato noi, e in particolare i residenti, di questa opportunità. Grazie a questo finanziamento regionale siamo riusciti a intervenire sull’edificio più bisognoso e composto da ben nove famiglie". Gli fa eco Bertuzzi: "Con questo intervento recuperiamo in parte il progetto che avremmo voluto attuare col superbonus realizzando interventi che vanno a migliorare la struttura sia dal punto di vista energetico sia della sicurezza".

Zoe Pederzini