"Nuova ferrovia Adriatica?. Progetto faraonico sbagliato"

Quadruplicamento linea ferroviaria da Bologna a Castel Bologna senza tregua: scende in campo anche Rete Emergenza Climatica e Ambientale. Così Reca: "Negli ultimi mesi, sugli organi d’informazione, sono apparsi diversi documenti riguardanti i progetti di quadruplicamento della tratta ferroviaria, finalizzato alla futura estensione e potenziamento della rete dell’Alta Velocità. Riteniamo che il tema dei trasporti sia uno dei principali argomenti sui quali si giocherà il futuro del modello sociale-economico-ambientale nel quale ci si troverà a vivere, e riteniamo quindi nostro compito intervenire in merito. Chiediamo alle istituzioni, alle forze politiche e sindacali, al mondo associativo e ai comitati di confrontarsi e pronunciarsi: la rete ferroviaria ha bisogno di un’estesa riqualificazione e di un potenziamento quasi ovunque, e deve porsi l’obiettivo di sostituire sia una quota consistente degli spostamenti privati su gomma, sia parte del trasporto aereo. Per quanto riguarda il trasporto merci su gomma ci si deve porre il traguardo di spostare sulla ferrovia la gran parte del traffico; il centro del problema non è certo quello della velocità, bensì quello di rendere agevole e conveniente il trasferimento sui treni di tutto quanto oggi viaggia sui tir con le conseguenze gravi che conosciamo". Reca, poi, aggiunge: "Il tema dell’alta velocità, sistema che a nostro avviso dovrebbe essere rivisto in molte sue parti a livello nazionale, mantiene un senso se si pone l’obiettivo di eliminare la gran parte del collegamento aereo nei percorsi fino a 500-700 chilometri, distanze sulle quali avere treni veloci può essere di notevole vantaggio. Nel 2023 è stato approvato e finanziato il sistema ERTMS/ETCS, che sarà operativo sulla tratta Bologna–Castel Bolognese entro il 2031 e che raddoppia la capacità della linea senza necessità di nuovi binari o viadotti invasivi, per cui l’obiettivo dell’Alta Velocità in questo tratto perde di significato. Continuare a spingere su un progetto faraonico e altamente impattante significa sprecare risorse pubbliche, aggravare le conseguenze ambientali e rinunciare a intervenire sulla tematica del trasporto merci".

z. p.