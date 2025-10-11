"Nuova ferrovia Adriatica?. Progetto nato già vecchio"

Polemiche senza fine per il quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese. Il coordinamento dei comitati torna all’attacco sul progetto e lancia una petizione aperta a tutti i cittadini, per chiedere che Rete ferroviaria italiana e la Regione "ascoltino le proposte tecniche alternative già illustrate da esperti di grande e indiscussa competenza". Intanto il consigliere regionale del gruppo misto Marco Mastacchi ha depositato una nuova interpellanza, con la richiesta di audizione in commissione con i tecnici chiamati dai comitati, tra cui l’ingegner Eugenio Milizia, e i tecnici della Regione e di Rfi: "Per garantire finalmente un confronto tecnico trasparente e documentato".

Per il coordinamento dei comitati, guidato da Armando Martignani, infatti "nonostante l’evidenza dei fatti, la politica continua a restare arroccata sulle proprie posizioni, difendendo un progetto nato vecchio e fuori luogo". Martignani fa presente che la richiesta di quadruplicamento "risale agli anni 2019-2021 un’epoca ferroviaria ormai superata. Nel 2023 è stato approvato e finanziato dal Pnrr il sistema Ertms-Etcs, che sarà operativo sulla tratta entro il 2031 e che raddoppia la capacità della linea senza necessità di nuovi binari o viadotti invasivi". E rimarca che è "assurdo che la politica non voglia prendere atto di questa realtà tecnica. Continuare a spingere su un progetto anacronistico significa sprecare risorse pubbliche, aggravare l’impatto ambientale e ignorare il progresso tecnologico già in corso. La questione è che esistono alternative più moderne, sostenibili e condivise, perfettamente compatibili con gli standard europei e con la sicurezza del traffico ferroviario". Entrando nei particolari, il coordinamento insiste sul deviare il traffico merci proveniente da Rimini, a Faenza in direzione Lugo, Lavezzola. Intercettati i convogli provenienti dal porto di Ravenna, veicolarli verso Ferrara per Tarvisio e verso Poggio Rusco per Verona-Brennero. Per il traffico passeggeri la soluzione individuata sarebbe di applicare sull’attuale rete storica a due binari le tecnologie del sistema europeo Ertms l2 per le linee e Ertms Hd per il nodo, secondo i comitati, "per ottenere un aumento della capacità della linea storica Bologna-Castel Bolognese. Un risultato non ottenibile con il quadruplicamento".

z. p.