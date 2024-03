Nuova frana sulla Valle dell’Idice: "Aspettate ad abbattere il guado"

MONTERENZIO

Nuovo smottamento, sulla sp7 Idice, nella frazione Cà di Lavacchio, già fortemente martoriata da frane. Massi di notevoli dimensioni si sono staccati dalla parete montuosa e sono finiti sulla carreggiata stradale. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno controllato l’area. Sul posto anche il sindaco Ivan Mantovani che ha avvisato Città Metropolitana, competente sulla strada provinciale. "Preso atto del sopralluogo del nostro incaricato per la progettazione dei lavori di ripristino delle alluvioni di maggio 2023 - si legge nella nota della Città metropolitana–, abbiamo disposto alcune barriere new jersey a protezione della parte di carreggiata che potrebbe essere interessata dalla caduta. Questo consente comunque il transito di tutti i mezzi, con senso unico alternato. Verrà, poi, fatta una nuova campagna di operazioni di disgaggio sulla parete, da pianificare nei prossimi giorni, in modo da poter rimuovere in breve tempo le barriere in cemento. Queste operazioni, ad opera della ditta Lorenzini, saranno compensate con finanziamenti commissariali".

Visti questi nuovi avvenimenti molti cittadini sono tornati, a gran voce, a difendere l’importanza del guado costruito dai sette imprenditori a maggio quando la sp7 era interrotta da molteplici frane.

"La strada non è in sicurezza e lo sapevamo - commenta un cittadino-, nè qui nè di fronte a via Olgnano. Per fare le opere di ripristino saranno necessarie nuove interruzioni e quindi il guado va salvato dalla demolizione finchè strada e versante non saranno al sicuro".

z.p.