Nuova illuminazione e un milione di fondi in arrivo per la basilica di Santo Stefano

Bologna, 4 novembre 2024 - Nuova illuminazione e nuovi fondi per la basilica di Santo Stefano. Il nuovo impianto è costato oltre 500.000 euro e permette di migliorare l'impatto ambientale e l'efficienza energetica della struttura. E' stato realizzato con il contributo di Fondazione Carisbo, Emil Banca e Gruppo Coesi. Le luci potranno essere regolate in base alle esigenze e valorizzare così le opere d'arte e i punti più significativi della Basilica. I fondi per interventi urgenti sono stati annunciati dalla sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni presente all’inaugurazione del nuovo impianto elettrotecnico della Basilica. "C'è già un milione - spiega - che avevano chiesto per gli interventi più di urgenza".

A queste risorse si dovrebbero aggiungere altri 4 milioni di euro, per progetti non di urgenza, "su cui stiamo lavorando per inserirli nella programmazione del prossimo anno, quindi per l'anno dopo. Stiamo valutando anche se dividerlo in diversi pacchetti", afferma la sottosegretaria. Ad esempio c'è bisogno di intervenire sulla carta pesta e su una risalita d'acqua nella parte del museo, sottolinea Borgonzoni, "per cui stiamo valutando come arrivare a tutti gli interventi".

Il milione invece è "nella programmazione che facciamo entro dicembre e il progetto è uno dei primi in graduatoria", assicura la rappresentante del Governo. I lavori riguardano alcuni interventi d'urgenza come portoni distrutti o scalini rotti. Ma ci sono anche interventi di antisismica da fare, "con fondi diversi", che insistono anche nella parte del dormitorio danneggiato dal terremoto del 2012. "È poi necessario anche fare alcuni controlli perché, oltre alla risalita d'acqua, il pavimento è tutto a onde - aggiunge Borgonzoni - dobbiamo capire coi georadar cosa c'è sotto. Quindi stiamo lavorando, Santo Stefano è sempre nei nostri pensieri".

Il cardinale Zuppi: "E' il centro spirituale più importante della città"

Il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente Cei, riguardo la nuova illuminazione ha parlato di "cielo stellato" guardando le luci sulle travi, "che probabilmente avrà anche gradazioni diverse". Zuppi ci tiene poi a raccontare la genesi del progetto. "Sono venuto a un incontro serale con tanti giovani- ricorda- e ho detto: siete stati bravissimi, avete creato una bella atmosfera con queste luci basse. E i frati mi hanno risposto: sono le uniche che abbiamo. È da questo che abbiamo pensato di intervenire. Anche perché la luce cambia tutto, valorizza ed è fondamentale per contemplare le opere d'arte, le architetture e per vivere i luoghi. Era un intervento proprio necessario, che ha visto il contributo di tanti. E ci auguriamo che questo continui, perchè ci sono altri interventi da fare". La Basilica di Santo Stefano, del resto, "è il centro spirituale più importante della città", sottolinea Zuppi. Che aggiunge: "Mi auguro che questo sia il primo passo per valorizzare anche le altre chiese del centro storico". Presenti all'inaugurazione di questo pomeriggio, tra gli altri, anche la presidente della Regione, Irene Priolo, e l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Bologna, Simone Borsari.