Nuova illuminazione nelle frazioni

Nuova illuminazione pubblica a Bagno di Piano e a Bonconvento, frazioni del comune di Sala. "La giunta – spiega il sindaco Emanuele Bassi –, nella seduta del 18 luglio scorso, ha approvato il progetto di efficientamento energetico per la pubblica illuminazione di Bagno di Piano e Bonconvento. Per questo motivo si provvederà via via alla sostituzione e al rinnovamento del sistema di illuminazione pubblica". Al posto delle vecchie lampade, fa sapere poi il primo cittadino, saranno installati corpi illuminanti a led di ultima generazione e a basso consumo. "In questo modo – aggiunge Bassi – avremo un notevole risparmio energetico a beneficio delle casse comunali e allo stesso tempo la visibilità notturna sarà notevolmente migliorata".