Nuova illuminazione sulle strisce pedonali

Il Comune di San Giovanni in Persiceto, dopo quelli già eseguiti negli anni scorsi, ha dato il via a un intervento di riqualificazione della pubblica illuminazione. In particolare riguardo gli attraversamenti pedonali. Recentemente sono stati installati infatti dei nuovi impianti di illuminazione in corrispondenza di due attraversamenti pedonali nel centro del capoluogo, quello all’intersezione tra via Carbonara e circonvallazione Vittorio Veneto e quello all’incrocio tra circonvallazione Italia e via Sasso. E sempre sul tema, tra gli interventi in fase di ultimazione rientrano anche l’illuminazione in corrispondenza dello svincolo tra le vie Budrie e Don Guidi nella frazione de Le Budrie e quella del primo tratto di via Biancolina, a partire dalla rotonda di intersezione con le vie Cento e Fanin. Quest’ultimo intervento andrà a beneficio anche della pista ciclopedonale. "Sul tema della pubblica illuminazione – spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti (nella foto) –, oltre agli interventi già portati a termine, sono in programma la realizzazione dell’impianto in via Bertoldo e il potenziamento dell’illuminazione in corrispondenza di altri otto attraversamenti pedonali lungo la circonvallazione. Il tema della sicurezza stradale, e in particolare di quella di pedoni e ciclisti, è un tema a cui l’amministrazione comunale tiene molto sui cui si è sempre adoperata sin dall’inizio del primo mandato". E aggiunge: "Più in generale, dopo gli interventi già fatti, Persiceto dispone di uno degli impianti di illuminazione pubblica più sostenibili d’Italia con un consumo energetico inferiore del 75% rispetto alla media italiana e del 50% rispetto a quella europea. La nuova illuminazione si traduce appunto anche in maggior sicurezza stradale".

Pier Luigi Trombetta