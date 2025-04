Nuova luce alla bocciofila. Restyling di bar e saletta

Inarrestabili gli investimenti del Comune di Budrio per far continuare la storica tradizione della bocciofila. Si sono conclusi da poco i lavori di manutenzione straordinaria alla storica bocciofila comunale Canova, in Via Zenzalino Nord 7. Gli interventi hanno interessato i locali adibiti a bar e la saletta polivalente, entrambi al piano terra della struttura.

Uno dei punti principali dell’intervento è stato il rifacimento del quadro elettrico generale del bar. Da qui sono stati eseguiti i collegamenti per l’alimentazione degli impianti di aspirazione e ventilazione, del quadro elettrico della sala biliardi, dei servizi igienici, dell’illuminazione esterna, del circuito di illuminazione del banco bar e del condizionatore. Sono stati inoltre modificati e ampliati i quadri elettrici a servizio dei locali bar e della saletta polivalente, con la sostituzione o l’installazione di nuovi dispositivi di protezione, dimensionati secondo le necessità impiantistiche e le normative di sicurezza vigenti. L’intervento ha compreso anche la posa di cavi di nuova generazione e di adeguata sezione, per garantire un corretto funzionamento dei circuiti fino agli utilizzatori finali. L’importo dei lavori è stato di 66mila euro, così la sindaca Debora Badiali: "Un investimento significativo per il Comune, per una maggiore efficienza energetica e sicurezza per le numerose persone che quotidianamente frequentano la bocciofila; Il progetto rappresenta un passo importante non solo tecnico, ma anche per la valorizzazione e la fruibilità degli spazi della struttura, punto di riferimento storico e sociale per Budrio. Grazie a questi lavori, il bar e la saletta polivalente potranno essere utilizzati in modo più sicuro e funzionale per le attività ricreative, culturali e aggregative che da sempre caratterizzano la struttura".

I frequentatori della bocciofila potranno ora contare su locali più efficienti, affidabili e adatti ad accogliere eventi e iniziative di vario genere, contribuendo così a mantenere viva una tradizione di socialità e sport. Nel 1972 venne posata la prima pietra e nel 1975 venne inaugurato il bocciodromo successivamente ampliato con la costruzione della struttura del bar che alla fine degli anni ’70 ospitò i primi campionati provinciali di boccette. Oggi la struttura è polivalente e versatile a diverse iniziative: dal gioco delle carte fino ai campionati di bocce, la bocciofila ospita inoltre due associazioni di ragazzi diversamente abili allo scopo di coinvolgerli a livello sociale. Ancora oggi negli ultimi due fine settimana di ottobre e il primo di novembre si svolge la tradizionale festa dello sport grazie al contributo di una sessantina di persone che volontariamente lavorano per il circolo insieme ad un direttivo formato da nove persone.

Zoe Pederzini