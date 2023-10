Nuova luce per la tomba di Isabella Colbran, prima moglie di Rossini

Isabella Colbran, seduta su un panchetto, rivolge lo sguardo al busto del padre Giovanni avvolto da una ghirlanda floreale mentre un putto alato ai suoi piedi è intento a suonare una cetra. Ha ritrovato una nuova luce il monumento funebre in marmo appena restaurato posto nel Chiostro maggiore a Levante, arco VI, della Certosa. È il sepolcro che Gioachino Rossini acquistò nel 1820 col proposito di destinare la tomba a lui e alla sua famiglia. Non andò così. Il musicista si separò dalla prima moglie, Isabella Colbran appunto, e convolò in Francia a nuove nozze con Olimpia Pélissier: alla sua morte fu tumulato nel cimitero parigino Père Lachaise accanto a Chopin e Bellini prima che la sua salma fosse trasportata nella chiesa di Santa Croce a Firenze.

Il monumento bolognese, realizzato nel 1823 dallo scultore Del Rosso di Carrara, accoglie quindi i resti della prima moglie, del padre di lei Giovanni e dei suoi genitori. Come si sa, Rossini visse a Bologna dal 1799 al 1851 e nel 1822 sposò a Castenaso la talentuosa cantante Isabella Colbran che era già stata protagonista al San Carlo di Napoli della sua prima opera lirica, Elisabetta, regina d’Inghilterra. La tomba raccoglie quindi le memorie di celebri protagonisti di quel secolo: Isabella era arrivata in Italia con il padre Giovanni, apprezzato violinista spagnolo, mentre la madre di Gioachino era cantante e il padre suonatore di tromba.

Stasera alle 20,30 una visita guidata mostrerà gli ottimi risultati ottenuti da questo restauro conservativo reso possibile da quella convenzione siglata fra il museo del Risorgimento e l’Accademia di Belle Arti che prevede una scuola di restauro di alto profilo scientifico. Il protocollo ha già prodotto in Certosa ottimi risultati (ad esempio, i restauri della tomba di Giorgio Morandi e di Anteo Zamboni) ed altri ne produrrà con il ripristino degli affreschi di un corridoio dipinto. L’intervento sul monumento, posto all’aperto e quindi soggetto agli agenti atmosferici e all’inquinamento, ha eliminato i danni provocati dai molti depositi sedimentati e dall’umidità di risalita dal muro. L’uso di nuove tecnologie come laser e l’applicazione di prodotti chimici ha così permesso, grazie al lungo lavoro di questa scuola-cantiere, il ritorno all’antico splendore di un’opera marmorea che in qualche modo racconta due famiglie in arte. Due famiglie accomunate dall’amore per quella musica di cui Bologna è ambasciatrice Unesco.

