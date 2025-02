Nuova musica in Salaborsa con la sala vinili

Dal capolavoro dei Beatles, Revolver, alle partiture contemporanee di Luigi Nono, dai Led Zeppelin alla Messa di Verdi, passando per i Genesis e Maher. Sono oltre 25mila i vinili appartenuti a Mario Santonastaso scomparso nel 2009, collezionista, cultore della musica in ogni suo linguaggio, appassionato ricercatore di rarità discografiche, ma amante anche dei brani proposti dal Festival di Sanremo, che la famiglia ha donato al Comune, all’Ufficio musica in particolare. Ci sono voluti oltre tre anni per effettuare una prima catalogazione per generi, che riguarda per adesso 10mila album, che costituiscono il cuore della Sala Ascolto Vinili, al secondo piano della Biblioteca di Salaborsa, attrezzata con un giradischi, un impianto di riproduzione, comode poltrone. Da oggi sarà possibile fruirne, da soli o in coppia, gratuitamente, in turni di massimo 90 minuti, rigorosamente senza cuffia, e si potrà richiedere l’assistenza di un addetto se, come per generazioni cresciute con il suono cosiddetto ‘liquido’, non si ha dimestichezza con l’utilizzo di un piatto e dei suoi comandi.

Si tratta di un patrimonio straordinario, costruito nel corso dei decenni, in particolare da Carlo Santonastaso, che, come ha ricordato il fratello Pippo, aveva un amore incontenibile per questi oggetti e, ovviamente, per quello che contenevano. "La sua casa, ha detto, era letteralmente invasa dai dischi, erano ovunque, i vinili assediavano anche il bagno. Con l’altro fratello, Mario, avevano un rito fisso, ogni domenica, quello di girare per mercatini alla ricerca dell’album o del 45 giri sconosciuto da comprare. Aveva un amico che lavorava in un grande magazzino di distribuzione di dischi e ogni settimana riceveva una telefonata che lo informava su quelli con qualche difetto, ad esempio le copertine rovinate, che non potevano essere messi in vendita e che lui invece acquistava a un prezzo di favore".

Un amore per la musica, ha ricordato, che viene dal padre, che ha voluto una casa sempre aperta agli amici, un posto dove invitare le persone e socializzare, come antidoto agli orrori della guerra che loro, sfollati dall’Istria, avevano provato in prima persona. "Quando ci siamo trasferiti a Bologna, continua, le feste in casa nel nostro piccolo salone erano una bellissima abitudine, la maniera migliore per conoscere delle ragazze. Iniziavano ad arrivare i primi vinili giganti da oltre oceano, grazie agli studenti americani, il jazz, prima, il rock’n’roll poi. E Carlo sviluppò subito un interesse per i dischi". Tra i tanti spunta anche un vinile registrato dal fratello Mario, che era anche un cantante, La radiotelecronaca, divertita divagazione sui cronisti sportivi. Inaugurazione alle 18 nella Piazza Coperta di Salaborsa con Andrea e Pippo Santonastaso. Poi, i primi prenotati potranno godere del suono caldo in alta fedeltà dei vinili che sceglieranno tra i 10mila per adesso disponibili. Si può prenotare al banco informazioni o per telefono, 051 2194400, o sul sito della Biblioteca o con la app SBN UBO.