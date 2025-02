Nuova musica per Victor Sjöström. Cine-concerto al Modernissimo

È un cine-concerto fuori dall’ordinario quello che va in scena oggi al Modernissimo, alle 18: il quartetto composto dai musicisti di ricerca Laura Agnusdei (sax), Simone Cavina (percussioni), Stefano Pilia (chitarra) e Antonio Raia (sax) sonorizzerà il film He Who Gets Slapped, capolavoro realizzato nel 1924 dal maestro del cinema muto Victor Sjöström. Tratto dalla pièce del drammaturgo russo Leonid Andreev, He Who Gets Slapped è una spietata disamina delle dinamiche sociali di umiliazione e offesa, prepotenza e disumanizzazione: la storia dello scienziato deriso e disilluso che finisce per indossare i panni del clown consapevole, folle e disperato, segna la definitiva consacrazione attoriale di Lon Chaney, fresco del successo, nel 1923, nel Gobbo di Notre Dame che lo vedeva protagonista nei panni di Quasimodo. La sonorizzazione di Agnusdei, Cavina, Pilia e Raia si muove con sapienza sul filo di un riuscito equilibrio tra rispetto e libertà creativa, portando He Who Gets Slapped in una nuova dimensione, esaltandone il pathos originale fino al climax emotivo finale.

Quando Sjöström approdò nel 1924 negli Stati Uniti su invito della Goldwyn Pictures non avrebbe mai pensato di restarci così a lungo. Firmò un primo successo, La spada della legge, e il produttore Irving Thalberg non ebbe dubbi: era il regista perfetto per inaugurare la neonata Metro-Goldwyn-Mayer. Per il film He Who Gets Slapped, Sjöström riuscì a godere di una libertà destinata solo a un acclamato regista europeo: un controllo insperato sulla sceneggiatura, sulla scelta degli attori, degli assistenti e degli operatori, realizzando quello che resta un film imprescindibile per tutte le ragioni storiche e artistiche immaginabili. Dopo il ritratto tormentato del Gobbo di Notre Dame, il ruolo dello scienziato deriso e disilluso che finisce per indossare i panni del clown consapevole, folle e disperato, restituì a Lon Chaney un consenso definitivo, consacrandolo come uno dei più importanti attori dell’era del muto. "Insieme a The Wind – scriveva Peter von Bagh – si tratta del più importante tra i film americani di Sjöström (otto in tutto, cinque dei quali purtroppo scomparsi). Un vero capolavoro".