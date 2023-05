Nuova ondata di maltempo Allerta rossa in pianura e collina "State lontani dai corsi d’acqua"

Nuova ondata di maltempo attesa per oggi in città. La Protezione civile ha emanato un’allerta rossa sia per la pianura sia per le zone di collina. In prima linea per gestire l’emergenza sia Palazzo d’Accursio con il Centro operativo comunale di Protezione civile al comando della polizia locale di via Ferrari, sia la Prefettura con il Centro coordinamento dei soccorsi che opera a livello provinciale.

"Si invita la cittadinanza a effettuare solo gli spostamenti necessari e a non sostare nei pressi di corsi d’acqua", mettono in guardia il Comune e la Città metropolitana di Bologna. "A causa delle piogge attese sono previste piene su tutti i corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione, con possibile occupazione delle aree golenali, interessamento degli argini e difficoltà di smaltimento delle acque nel reticolo idrografico minore e di bonifica. Potranno verificarsi diffusi fenomeni franosi e di ruscellamento lungo i versanti, più probabili nel settore collinare e montano centro-orientale".

In particolare, "la criticità idraulica e idrogeologica (cioè il rischio piene e frane, ndr) rossa prevista nella pianura e collina bolognese è connessa alle numerose vulnerabilità ancora in atto sul territorio interessato dagli eventi del 2-3 maggio". Vista l’emergenza, Palazzo d’Accursio mantiene pertanto attivo il Centro operativo comunale di Protezione civile, previsto in casi di emergenza, e oggi il sindaco Matteo Lepore a Palazzo Malvezzi illustrerà l’entità dei danni della prima ondata di maltempo e gli interventi di ripristino.

Restano sotto la lente della polizia locale i punti critici della città, mentre "i tecnici della Città metropolitana manterranno sotto osservazione i tratti più problematici delle strade provinciali, già duramente danneggiate dal maltempo dei giorni scorsi". La situazione delle precipitazioni sarà "monitorata costantemente e saranno valutati in caso di necessità eventuali interventi di chiusura dei tratti stradali che presentassero criticità, con particolare attenzione a quelli già danneggiati dalle precipitazioni eccezionali e dalle frane della scorsa settimana".

Guardia alta anche da parte della Prefettura. Dopo l’appello "a prevenire le prossime ondate di maltempo", ieri il prefetto Attilio Visconti ha annunciato di aver aperto il Ccs, cioè il Centro coordinamento dei soccorsi che opera a livello provinciale, "per poter preventivamente gestire eventuali situazioni d’emergenza", in vista della perturbazione prevista per oggi.

ros. carb.