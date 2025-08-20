Nuova piazza vicino al Lavino. Rivoluzione viabilità in centro

Senso unico alternato, riduzione della velocità e passaggi pedonali provvisori da lunedì scorso nel centro del capoluogo di Zola, per l’inizio dei lavori di realizzazione di una nuova piazza a ridosso del ponte sul Lavino. Si tratta dello spazio dove alla fine di febbraio del 2024, non senza discussioni, il Comune decise di abbattere due edifici che facevano parte del borgo storico. L’area è quella compresa tra via Risorgimento e via Mameli.

"I lavori inizieranno sulla via Risorgimento nel periodo di minore traffico urbano, per poi proseguire, da settembre, nella creazione dell’area pedonale interna – spiegano dal Comune –. La piazza sarà dotata di spazi per l’incontro, il relax e il gioco, oltre a vasche verdi con alberi e cespugli; verrà sistemato anche il tratto corrispondente su via Mameli, che diventerà un’estensione della piazza stessa e un collegamento con il Parco Fluviale retrostante".

L’operazione urbanistica ha comportato un trasferimento delle capacità edificatorie al di fuori del centro urbano e questo con l’obiettivo di mettere in sicurezza anche i passaggi pedonali. Sulla via Risorgimento è infatti previsto il completamento del marciapiede esistente e un minimo ampliamento della sede stradale. Questi primi lavori sulla principale strada del capoluogo, secondo l’ordinanza della polizia locale, dovranno svolgersi entro il 31 agosto, quando il cantiere si sposterà nella zona a valle del ponte coi relativi collegamenti con via Mameli. Il progetto, con relativi disegni, è stato pubblicato sul sito del Comune.

Gabriele Mignardi