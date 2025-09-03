Nuova piazzetta pedonale. Ripartono i cantieri a Lavino

Conclusi i lavori sul Ponte del Lavino, da qualche giorno è stato ripristinato il doppio senso di marcia in via Risorgimento a Lavino, la frazione capoluogo di Zola Predosa.

Dal primo settembre nell’area interna a ridosso del ponte, compresa tra le vie Risorgimento e Mameli, dove sono stati abbattuti alcuni edifici del borgo storico, sono ripartiti i lavori di realizzazione della nuova piazza pedonale. Contestualmente, qualche giorno fa è stato riattivato l’impianto semaforico all’incrocio tra via Risorgimento e via Dante, che durante i lavori era stato posto a lampeggio per garantire la sicurezza di operatori del cantiere e automobilisti. Controversa e molto discussa la scelta di realizzare la piazza a ridosso del Ponte del Lavino, una volta ultimata offrirà spazi dedicati all’incontro, al relax e al gioco, con aree verdi e collegamenti diretti con il parco fluviale retrostante.

Prevista la risistemazione di un lungo tratto di via Mameli come naturale estensione della piazza. I lavori continuano pure su via Risorgimento dove è in corso di realizzazione l’ampliamento della sede stradale e la continuità del marciapiede, a beneficio della sicurezza e della fluidità del traffico.

"Con la fine delle opere – si legge in una nota del Comune di Zola – sulla carreggiata, la viabilità tornerà alla normalità, migliorata da interventi che uniscono funzionalità, sicurezza e qualità urbana".

Nicodemo Mele