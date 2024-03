Nuova piscina, scoppia la polemica: "Inutile acquistare quel terreno"

Infiamma già la polemica sulla nuova piscina che sorgerà lungo viale Terme, sulla sponda opposta alla Chiusa. Dopo la conferma da parte del sindaco Fausto Tinti dell’acquisizione del terreno di proprietà della Sefi in cambio della cessione di capacità edificatorie ad Osteria Grande nell’area Quaderna Sud, sulla questione irrompe Fratelli d’Italia che punta il dito contro le scelte della Giunta uscente.

"Le ragioni della nostra decisa contrarietà a questa scelta sono molteplici, in primis economiche", esordiscono Chiara Poggi e Alessandro Collina del direttivo del Circolo di Fratelli d’Italia, ai quali si aggiunge la voce del consigliere Giovanni Bottiglieri. "Vero è che in cambio del terreno per costruire il nuovo impianto verranno cedute capacità edificatorie, ma comunque la si voglia vedere, non si tratta certo di un risparmio per il Comune, che le stesse capacità edificatorie ad Osteria Grande avrebbe potuto cederle a un’altra società". C’era un’altra soluzione, secondo FdI, che avrebbe portato ad un risparmio concreto. "Il Comune aveva già un terreno di proprietà ideale dal punto di vista logistico e metrico per realizzare il nuovo impianto. Si tratta del terreno che si trova a poche decine di metri dalla stazione dei treni, a nord della via Emilia. Perché acquisire un terreno non di proprietà spendendo di fatto un milione di euro quando si sarebbe potuto optare per l’utilizzo di un proprio terreno, per di più sfruttando anche la sua collocazione strategica?", si interroga FdI che entra nel merito dei vantaggi che avrebbe portato quest’ultima soluzione: "Una piscina a pochi passi dalla stazione avrebbe potuto portare ad un incremento ulteriore di utilizzo nei mesi estivi, attingendo anche da quel bacino di pubblico che avrebbe potuto raggiungere la città in treno".